KORONAVÍRUS Najväčšia púť na Slovensku: FOTO Žiadne rozostupy, prišlo tisíc ľudí!

Situácia spojená s ochorením COVID-19 zasiahla aj tohtoročné oslavy Sedembolestnej Panny Márie. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v tomto roku koná na farskej úrovni. Ústredným bodom programu púte bola slávnostná svätá omša, ktorá bola na programe v utorok predpoludním. Kazateľom slávnostnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

"Azda neexistuje silnejšie vyobrazenie, ktoré by mohlo vypovedať o tejto chvíli. To, ako Mária stojí pod krížom, preniknutá sedmorým mečom bolesti, hovorí viac než 1000 slov. Je to okamih hrubého násilia, arogantného výsmechu mocných. Kto sa v živote stretol s podobnou skúsenosťou, dokáže sa pri pohľade na matku, ktorá stráca svojho syna, vcítiť do jej srdca," uviedol Zvolenský.

Prišlo tisíc ľudí

Aj napriek tomu, že biskupi vyzvali ľudí, aby na púť nechodili, v meste sa aj tak stretla asi tisícka ľudí. Avšak dovnútra ich nepustili a modlili sa vonku. Prišiel aj premiér Igor Matovič.

Zdroj: TASR

