KORONAVÍRUS obmedzil podujatia: Najväčšia púť na Slovensku napriek tomu bude! Logická kritika

Nové obmedzenia pre vysoký nárast pozitívnych prípadov koronavírusu zasiahli aj hromadné podujatia. Medzi také však nepatrí púť, ktorá sa každoročne koná na Slovensku a navštevujú ju tisícky ľudí. Farnosť v Šaštíne však prijala isté obmedzenia.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa všetky púte v tomto roku, a teda aj púť v Šaštíne, konajú na farskej úrovni. Preto vstup na slávnostnú svätú omšu bude do baziliky umožnený len obmedzenému počtu pútnikov. V parku pred bazilikou budú vytvorené sektory pre približne tisíc ľudí, do ktorých sa bude dať vojsť len cez vyznačené vchody, a po naplnení ich kapacity už nebude možné do sektorov vpustiť ďalšie osoby. Organizátori zároveň vyzývajú, aby pútnici dôsledne dodržiavali prijaté protiepidemiologické opatrenia.

Výzva Remišovej

Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vyzýva ľudí, najmä starších, aby sa púte nezúčastnili. "Chcem vás veľmi pekne poprosiť, najmä starších ľudí, aby ste sa chránili a ostali doma. Začína púť do Šaštína, kde zvykli chodiť tisíce pútnikov. Súčasná epidomiologická situácia na Slovensku, ale aj vo svete, je mimoriadne nepriaznivá a bojujú s ňou všetky krajiny. Izrael, napriek tomu, že má kvalitnejšie zdravotníctvo a v oblasti zdravotníckych a informačných technológii je celosvetovou špičkou, opätovne zatvára ekonomiku, školy a obchody," napísala Remišová.

Chcem Vás veľmi pekne poprosiť, najmä starších ľudí, aby ste sa chránili a ostali doma. Začína púť do Šaštína, kde... Uverejnil používateľ Veronika Remišová Pondelok 14. septembra 2020

"Obmedzujúce opatrenia platia prakticky vo všetkých krajinách Európy. Pri množstve ľudí, ktorí zo Slovenska musia cestovať za prácou či za štúdiom do zahraničia sa bez opatrení zabezpečujúcich odstup a nosenie rúšok nezaobídeme. Slovensko má dlhodobo najnižší počet obetí v Európe aj vďaka tomu, že väčšina ľudí je disciplinovaných, nosia rúška a chránia tak seba aj druhých. Presviedčala som aj svoju mamu, ktorá patrí do zraniteľnej kategórie ľudí a púť v Šaštíne je pre ňu dôležitým okamihom vzdania vďaky za všetko dobré a krásne v živote, že tento rok je bezpečnejšie ostať doma a modliť sa v srdci. V takýchto krízových situáciách sa fyzická blízkosť dá nahradiť blízkosťou a spolupatričnosťou srdca. Buďme zodpovední a chráňme seba, našich drahých a našich blížnych," dodala.

Kostol alebo divadlo?

Protiepidemiologické opatrenia nezasiahli kostoly ani Cirkev. Polemizuje nad tým aj bratislavský župan Juraj Droba. Ten napísal, že ho zaskočilo, keď sa o najnovšom balíku opatrení pre kraj dozvedel na pandemickej komisii.

"Na začiatku pandémie štát naše opatrenia chytal za chvost a teraz ich robí bez nás. Ak by boli k tvorbe tých najnovších prizvaní odborníci zo župy, verím, že by boli nastavené bezpečne a efektívne, ale tak, aby zbytočne neobmedzovali tam, kde netreba. Situácia je veľmi vážna a sprísnenie opatrení je určite na mieste, ale nemali by sme rozlišovať charakter podujatí, ktoré ideme zakázať? Je rozdiel, či ste na diskotéke alebo v bare, kde si často skladáte rúško kvôli drinkom, tancujete, rozprávate sa.. a či sedíte v divadle s rozostupmi a sledujete pódium. Dokazujú to aj najnovšie dáta z Čiech, kde veľké ohniská nákazy boli práve v baroch a diskotékach, nie v divadlách a na kultúrnych podujatiach. Zaráža ma tiež, že cirkvi striktné zákazy ani obmedzenia počtu osôb nedostali. V čom je sedenie v kostole iné ako sedenie na kultúrnom podujatí?" pýta sa Droba.

V ČOM JE DIVADLO INÉ OD KOSTOLA? NEOBMEDZUJME TAM, KDE NEMUSÍME S pandémiou na župe bojujeme už od februára a máme dáta... Uverejnil používateľ Juraj Droba Pondelok 14. septembra 2020

Sedembolestná Panna Mária

Katolíci na Slovensku oslávia 15. septembra sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zákonom Národnej rady SR z 20. októbra 1993 bol tento deň vyhlásený za deň pracovného pokoja. Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako záväzná spomienka. Len na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä Sedembolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali najmä v ťažkých časoch.

Veriaci si v tento sviatok pripomínajú sedem bolestí Matky Božej. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona o meči, ktorý aj jej prebodne srdce, druhou útek Márie a Jozefa s dieťaťom Ježišom do Egypta, treťou bolesťou je hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme, štvrtou stretnutie Márie so synom na krížovej ceste, piatou je pohľad Márie na ukrižovanie a smrť Ježiša, šiestou prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a napokon siedmou bolesťou je uloženie Ježiša do hrobu. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Panny Márie pochádza z roku 1412, keď sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom.

Pápež Pius VII. rozšíril sviatok Sedembolestnej na celú Katolícku cirkev. Na žiadosť slovenských biskupov dovolil pápež Pius XI. dekrétom "Celebre apud Slovachiae gentem" z 22. apríla 1927 používať invokáciu po litániách "Oroduj za nás Matka Sedembolestná", čím potvrdil tradíciu Slovákov uctievať ako svoju patrónku Sedembolestnú Pannu Máriu.