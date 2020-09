Zbohom, leto! Na Slovensko dorazí studený front: Teploty pôjdu výrazne nadol

BRATISLAVA – Letné počasie vydržalo až do polovice septembra. Mimoriadne teplá je aj streda. Schyľuje sa ale k zmene. Už zajtra do našej oblasti postúpi od severozápadu studený front a v piatok sa teploty prepadnú o zhruba desať stupňov.

Nad strednou Európou a širším okolím sa naďalej udržiava veľmi teplá vzduchová hmota. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) uvádza, že riadiaci vplyv na počasie v tejto oblasti má mohutná tlaková výš, ktorá sa v utorok presúvala priamo ponad našu oblasť.

„Bolo tak minimum oblačnosti a vzduch sa cez deň výrazne prehrieval. Hneď na niekoľkých staniciach sme zaznamenali tropický deň (Tmax aspoň 30 °C), pričom veľmi teplo bolo aj v chladnejších lokalitách na severe a na horách,“ informovali meteorológovia.

Najteplejšie bolo v Hurbanove. Rekord bol však výrazne prekonaný napríklad v Oravskej Lesnej. Rekordne teplo bolo aj na Chopku. Mimoriadne teplé počasie panovalo ešte aj v stredu.

Prichádza ochladenie

Vo štvrtok do našej oblasti postúpi od severozápadu studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z Fínska nad Leningradskú oblasť. Za ním sa od severozápadu rozšíri do našej oblasti okraj tlakovej výše. Do rána sa ochladí na 17 až 12, v údoliach bude miestami okolo 10 stupňov. Počas dňa sa teplota vyšplhá na 23 až 29, v Žilinskom kraji, na hornom Spiši a miestami aj v Trenčianskom kraji na 17 až 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 11 stupňov, no popoludní od severu sa očakáva ďalšie ochladzovanie.

V piatok bude ochladenie citeľnejšie. V chladnejšom vzduchu sa k nám od severozápadu rozšíri okraj tlakovej výše so stredom nad Severným morom. Najnižšia nočná teplota poklesne na 13 až 8, v údoliach miestami zhruba na 6 stupňov. Maximálna denná teplota dovŕši 17 až 22, na severe okolo 15 stupňov.

Aj cez víkend sa ráta s teplotami, ktoré nepresiahnu 25 stupňov. V sobotu má byť 17 až 22 stupňov, v nedeľu 19 až 25.