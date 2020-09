Ministerstvo navrhuje vyslanie vojakov do misií EÚ: Smerovali by do afrických krajín

Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Výcvikové misie Európskej únie (EÚ) v Afrike by mohli od októbra posilniť slovenskí vojaci. Ministerstvo obrany (MO) SR navrhuje vyslanie do 15 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR do EUTM Mali a najviac štyroch vojakov do EUTM RCA v Stredoafrickej republike. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.