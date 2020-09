KORONAVÍRUS útočí medzi deťmi: Po dvoch škôlkach zatvorili aj základnú školu

Úrad verejného zdravotnícvtva zatvoril už dve materské školy v Bratislave pre výskyt koronavírusu. Najnovšie museli zatvoriť aj Základnú školu Mirka Nešpora v Prešove. Na nový koronavírus tam bola testovaná jedna z učiteliek. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Učiteľka mala byť už od prvého dňa v karanténe a s deťmi sa nestretla. No ešte minulý týždeň mala byť v kontakte s viacerými kolegami. Riaditeľ preto na dnes vyhlásil riaditeľské voľno a pedagogický zbor sa bude testovať na dvore školy.

Zatvorené sú dve škôlky

Koronavírus sa vyskytol aj v dvoch materských školách v Bratislave. Ide o Súkromnú materskú škôlku Mercury na Zádunajskej ulici, do ktorej chodí aj dcéra mestskej poslankyne Kataríny Augustinič.

Regionálny úrad nákazu u dieťaťa potvrdil a prijal karanténne opatrenia. Výučba bola prerušená od 2. do 16. septembra. Rovnako boli poučené deti aj pedagogický personál. "Dieťa prišlo do úzkeho kontaktu so siedmimi ďalšími deťmi, ktorým bol nariadený odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti nového koronavírusu," uviedla pre Topky hovorkyňa RÚVZ SR v Bratislave Katarína Nosálová.

Druhá škôlka, ktorú museli zatvoriť pre nový koronavírus, je na Haburskej ulici v bratislavskom Ružinove. Dôvodom je nový koronavírus, ktorý sa preukázal u jedného z detí. „Včera (v stredu) v neskorých večerných hodinách bol totiž potvrdený vírus COVID-19 u jedného z detí, ktoré ešte začiatkom minulého týždňa chodilo do tejto škôlky počas prázdninovej prevádzky. Včera, ani v posledných dňoch minulého týždňa, v škôlke toto dieťa už nebolo, takže rozhodnutie RÚVZ o uzatvorení škôlky vnímame ako dôležitú prevenciu, zatiaľ však naozaj nie je dôvod pre rodičov, aby podľahli nejakému stresu alebo panike,“ uviedol na svojej sociálnej sieti ružinovský starosta Martin Chren.