KORONAVÍRUS v bratislavskej škôlke: Nakaziť sa mohlo ďalších osem ľudí! Poslankyňa zvažuje právne kroky

BRATISLAVA - V jednej z materských škôlok v Bratislave majú koronavírus. Ide o triedu, do ktorej chodí aj dcéra bratislavskej mestskej poslankyne Kataríny Augustinič. S nakazených dieťaťom prišlo do kontaktu sedem detí a jedna učiteľka.

O koronavíruse v škôlke informovala poslankyňa na sociálnej sieti Facebook. Pre Topky uviedla, že zvažuje právne kroky. Momentálne je aj s dcérou v domácej izolácii na chalupe. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave uviedol, že v kontakte s infikovaných dieťaťom bolo ďalších sedem detí a jedna učiteľka.

Rezort školstva reaguje

"Ministerstvo školstva má základné informácie o uvedenom prípade. Ďalší postup určí podľa vopred nastavených pravidiel RÚVZ v Bratislave, ktorý je v tejto veci príslušný a pošle materskej škole usmernenie," reagoval pre Topky rezort školstva. Podľa rezortu by mali byť v tejto fáze (oranžovej) vylúčené z výučby všetky úzke kontakty dieťaťa s potvrdeným testom na Covid-19, a to až do doby určenia postupu RÚVZ v Bratislave. "Ak nebola vylúčená celá trieda, tak sa preruší dochádzka do materskej školy na celú triedu až do doby určenia iného postupu miestne príslušným RÚVZ," dodal rezort. Regionálny úrad sa rozhodol pre uzavretie celej škôlky.

Úzky kontakt s ďalšími siedmimi deťmi a učiteľkou

Ide o Súkromnú materskú škôlku Mercury na Zádunajskej ulici. Regionálny úrad nákazu u dieťaťa potvrdil a prijal karanténne opatrenia. Výučba bola prerušená od 2. do 16. septembra. Rovnako boli poučené deti aj pedagogický personál. "Dieťa prišlo do úzkeho kontaktu so siedmimi ďalšími deťmi, ktorým bol nariadený odber biologického materiálu na zistenie prítomnosti nového koronavírusu," uviedla pre Topky hovorkyňa RÚVZ SR v Bratislave Katarína Nosálová. Dcéra poslankyne bola takisto v úzkom kontakte s infikovaných dieťaťom. "Áno, boli v jednej triede aj keď učitelka tvrdila, že sa nehrali spolu, ťažko povedať ako blízko boli vedľa seba," povedala pre Topky Augustinič.

Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

Deti musia zostať v domácej izolácii a sledovať svoj zdravotný stav. "V prípade náhleho vzostupu aspoň jedného z príznakov (ako napr. horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) bez meškania telefonicky kontaktovať pediatra alebo záchrannú zdravotnú službu. Okrem siedmich detí sa uvedené karanténne opatrenia vzťahujú aj na jednu učiteľku, ktoré bola v tejto triede," dodala.

V súvislosti s týmto prípadom sme oslovili škôlku.

Prvý aj posledný deň v škôlke, poslankyňa zvažuje právne kroky

Augustinič uviedla, že rodičia dieťaťa, u ktorého koronavírus potvrdili, odovzdali predtým škole čestné vyhlásenie. Toto správanie považuje za nezodpovedné a zvažuje právne kroky. Naopak vyzdvihla postup škôlky. Vedenie ihneď všetkých informovalo a škôlku uzavrelo. "Považujem to za absolútne nezodpovedné," uviedla na margo konania rodiča Augustinič. Poslankyňa dokonca zvažuje právne kroky.

Mnohým rodinám to podľa nej spôsobí vážne komplikácie. Podľa informácií poslankyne zvažuje škôlka právne kroky, keďže rodičia odovzdali čestné prehlásenie o tom, že dieťa nemá koronavírus. "Osobne tiež zvažujem právne kroky, v piatok máme dôležité župné zastupiteľstvo, rovnako musím zrušiž všetky pracovné stretnutia vo svojej firme." Ľudí aj rodičov vyzýva, aby sa správali zodpovedne. Zároveň si nemyslí, že pôjde o ojedinelý prípad.