Pre podozrenie na KORONAVÍRUS zatvorili ZŠ na ulici Mirka Nešpora v Prešove

"Riaditeľské voľno bolo udelené na základe prijatých opatrení súvisiacich s podozrením na výskyt ochorenia COVID-19," informuje škola s tým, že tak urobila v súlade so zákonom a rozhodnutím ministra školstva. Riaditeľské voľno na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove škola udeľuje aj v pondelok (7. 9.).

"U jedného z pedagogických zamestnancov ZŠ bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Následne o tom upovedomil riaditeľa školy. Po preverení celej situácie bolo zistené, že tento zamestnanec neprišiel do kontaktu s nikým zo žiakov ZŠ. Na pracovisku sa nachádzal len v čase príprav nového školského roka, a to od pondelka (24. 8.) do piatka (28. 9.), pričom boli dodržané všetky predpísané bezpečnostné nariadenia," uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Pracovníci školy, ktorí boli v kontakte so spomenutým zamestnancom, boli podľa Tomeka telefonicky informovaní pracovníkom RÚVZ v Prešove o karanténe trvajúcej do pondelka (7. 9.). V piatok sa uskutočnilo testovanie všetkých pracovníkov školy na prítomnosť ochorenia COVID-19. Škola momentálne čaká na výsledky testovania a ďalšie pokyny i usmernenia RÚVZ.

"Vyučovací proces na ZŠ bude prebiehať podľa Krízového scenára a usmernenia, ktoré má škola pripravené. V pondelok (7. 9.) budú žiakom pridelené úlohy cez EduPage," dodal Tomek s tým, že školu navštevuje 496 žiakov a má 63 zamestnancov.