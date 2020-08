Minister Krajniak nevie vystáť komáre a štípance: Vinníka má jasného, odborník mu ale všetko vytmavil

Už v úvode Krajniak sarkasticky ďakuje Vallovi. "Bratislava je vďaka vám naozaj lepším miestom pre život. Pre komáre. Vraj sa nepostrekuje, pretože chemický postrek zabíja aj iný hmyz, nielen komáre. A iný hmyz za to nemôže. Ten chceme chrániť. Súc xtý raz doštípaný od tohto millého živočíšneho druhu mám za bezsenných nocí čas rozmýšľať," píše nespokojný minister, ktorý uviedol aj vlastný príklad. "Napríklad: čo keby sme prestali do pivníc dávať otravu na potkany. Nemôže sa otráviť aj iný živočích, ktorý za náš odpor voči potkanom nemôže?" pýta sa ironicky Krajniak zo Sme rodina.

Krajniak si nemôže oddýchnuť ani v reštaurácii

Ďalšia vec, ktorá Krajniakovi obmedzuje letný oddych je návšteva reštauračných zariadení. "Iným dobrým dôsledkom ústretovej politiky voči komárom je večerný oddych pre ľudí zamestnaných v gastro. Večer turisti a Slováci nevysedávajú na terasách do záverečnej, ale o siedmej sa zdvihnú a idú preč. Viem, že niektorí neprajníci teraz povedia, že ľudia v gastro chcú po korone aspoň niečo zarobiť, ale v Bratislave je ochrana prírody na prvom mieste. Turisti určite prídu aj o rok, lebo na Bratislavu budú spomínať ako na zelené mesto," dodal opäť s dávkou sarkazmu Krajniak, ktorý si navyše odfotil vlastné štípance.

Krajniak pokračoval v ďalších absurdných príkladoch

Krajniak sa uprostred ironického statusu rozhodol pokračovať v uvádzaní miestami až absurdných príkladov. "Odpor voči chémii je teraz v móde. Nedovedieme to do dôsledkov? Keď obmedzujeme chemický posyp v zime na cestách, odmietame chemický postrek proti komárom, čo takto bojkotovať aj lieky? Liečme sa iba bylinkami, čajíkmi, proti bolesti môžeme fajčiť trávu. Alebo je to blbosť? Veru je," myslí si Krajniak. V závere to ešte schytal aj bratislavský magistrát. "A tak je to aj s komármi. Ale či tu niekto na našom ekozelenoprogresívnoprohmyziom bratislavskom magistráte ešte rozmýšľa, to neviem," uzavrel minister.

Čo na tieto slová vraví odborník?

Krajniakov status si prečítal aj odborník a ekológ Tomáš Derka z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Ten má okrem iného na svedomí aj spoluprácu na vypracovaní mapy liahnísk pre bratislavskú župu. Ten hneď v úvode usúdil, že ministrove slová ho mrzia. "Hodnotím to ako laické vyjadrenie niekoho, kto chce po večeroch sedieť na terase v hodine „veľkého komára“ a komáre ho obťažujú. Bežný názor, akurát ten človek je ministrom," poznamenal Derka.

Slová ministra o tom, že hlavné mesto je "ústretové voči komárom" odborník hodnotí ako nezmysel. "Práveže toto vedenie mesta je prvé, ktoré sa snaží systematicky s komármi niečo robiť. To znamená, že zaviedli metódy, ktoré sa dnes využívajú v civilizovanom svete, metódy, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie a zároveň sú účinné. No komáre sú tak „prešibané potvory“, že lokalitách ako je Bratislava – mesto pri veľkej rieke, s množstvom lužných lesov, mokradí a zároveň aj karpatských lesov, kde sú aj iné druhy komárov, sa komáre jednoducho zlikvidovať nedajú," vysvetľuje Derka.

Odborník reagoval aj na prirovnania ministra o tom, že by sa ľudia mali namiesto liekov liečiť bylinkami, keď už odmietajú chemické postreky. "Povedal by som, že sú to až také „krčmové reči“ nehodné ministra, pravdepodobne mierené na „jednoduchších“ voličov. Myslím si, že to ani netreba komentovať," dodal Derka.

Rozdiel v postrekoch a ekologický armagedon

Odborník z Univerzity Komenského vysvetlil aj rozdielnosť postrekov a prečo sa rozhodol magistrát pristúpiť práve k biologickej alternatíve. "Biologický postrek likviduje larvy komárov v ich liahniskách. To znamená, že je účinný, pokiaľ tie liahniská identifikujeme a ak sa aplikuje na daných miestach včas.. Mám to overené, odskúšané. Na vlastné oči som videl ako je do dvoch hodín po všetkých larvách komárov. Veľmi dôležité je aj to, že ten tzv. biologický prípravok je pre ostatné vodné živočíchy je neškodný. Po postreku zmiznú iba larvy komárov, ostatné vodné živočíchy si veselo plávajú ďalej," argumentuje Derka.

"Chemický postrek sa aplikuje na dospelé komáre. Proti chemickým postrekom sa však zdvihla vlna odporu. Ide o to, že sú neselektívne – zabíjajú všetok hmyz, pavúky, stonožky atď. Okrem toho sú pochybnosti o ich neškodnosti pre ľudské zdravie. V západnej Európe sa v mestách vôbec nesmú používať. Osobne veľmi oceňujem, že Bratislavský magistrát upustil od chemických postrekov a snaží sa zvyšovať biodiverzitu v meste. Vystriekanie mesta pesticídmi by bolo v rozpore s touto snahou," uzavrel.

Mesto reaguje tiež

Magistrát v súvislosti s touto situáciou vydal aj tlačovú správu. "Bratislava citlivo vníma situáciu s komármi a fakt, že dnes strpčujú život mnohým z nás. V boji s komármi sa mohlo mesto rozhodnúť pre cestu chemického alebo biologického postreku. Chemický postrek sme zavrhli, keďže je dokázané, že účinky týchto látok majú vážne škodlivé dopady na zdravie ľudí a okrem premnožených komárov hubia aj iné druhy živočíchov," píše mesto.

V tejto súvislosti mesto dopĺňa, že ak aj úrady kalamitný stav vyhlásia a chemický postrek povolia, nebude možné ho aplikovať v mnohých chránených územiach, kde sa väčšina liahnísk komárov práve nachádza a bude sa aplikovať prevažne v intravilánoch, kde sú tieto zdraviu škodlivé látky v priamom kontakte s obyvateľmi.

"Aktuálna vlna komárov má životnosť približne tri týždne, tie biologicky už nevieme vyhubiť. Ale tak ako doteraz, naďalej monitorujeme liahniská a budeme aplikovať biologický postrek, keď sa vyskytnú ďalšie aktívne liahniská. Biologický postrek už teraz pomohol k tomu, že komárov nie je ešte výrazne viac," skonštatoval magistrát.

Bratislava si zavolá znalca

Bratislava v nasledujúcich týždňoch pozve rakúskeho odborníka, aby vyhodnotil postupy mesta v boji proti komárom. Magistrát totiž presadzuje pred chemickým postrekom biologickú reguláciu larvicídom BTI, ktorý používajú aj v Rakúsku. Bratislavské mestské časti Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves sa však v uplynulých dňoch rozhodli pre chemický postrek. Starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír označil situáciu s výskytom komárov za mimoriadnu a skonštatoval, že taktika mesta v oblasti zabránenia premnoženiu komárov nevyšla podľa očakávaní.

"Rakúšania vôbec nepoužívajú plošné postreky chemickými insekticídmi. Okrem rizík, pokiaľ ide o zdravie obyvateľov a životné prostredie, je ich nedostatkom aj obmedzená účinnosť, keďže na územie ošetrené postrekom sa veľmi rýchlo presunú komáre z liahnísk, často v chránených územiach, kde aplikácia chemického insekticídu nie je možná," uviedol na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. Podobnú situáciu s komármi, ktorá je aktuálne v mnohých mestských častiach Bratislavy, majú podľa primátora aj v rakúskych obciach pozdĺž rieky Morava a Dyje.

Rakúšania rovnako ako bratislavský magistrát používajú larvicíd BTI. "Zatiaľ čo Bratislava v minulosti s komármi nerobila nič a keď prišlo k ich premnoženiu, bola vyhlásená kalamita a aplikoval sa chemický postrek, Rakúšania získavajú skúsenosti s aplikáciou biologického postreku už od roku 2005. Postrek je spojený s rozsiahlym monitoringom liahnísk komárov a aplikuje sa na larvy skôr, ako sa z nich vyliahnu štípajúce komáre," skonštatoval Vallo. Skoršia či neskoršia aplikácia BTI už na komáre nemá žiaden vplyv. Správna aplikácia v správnom čase je podľa primátora, naopak, vysoko účinná.

"Letecké postreky, ktoré niekedy vidíme na druhej strane hraníc, aplikujú výlučne BTI na záplavové územia, kde boli nájdené aktívne liahniská. Toto je asi aj najpodstatnejší rozdiel, pretože na Slovensku zatiaľ tento postrek nie je možné aplikovať letecky a sme preto odkázaní len na postrek zo zeme," povedal Vallo. Podstatným rozdielom je podľa neho aj to, že rakúske úrady distribuujú postrek BTI aj do domácností, čo na Slovensku, rovnako ako letecký postrek, nie je možné. "Je to však dôležité preto, že my nie sme schopní postrek použiť všade tam, kde sa nachádzajú liahniská, keďže významným zdrojom komárov sú aj rôzne sudy, jazierka či vodné nádržky v súkromných záhradách," poznamenal Vallo.

Tvrdí, že v dôsledku terajších klimatických podmienok, teda prívalových dažďov kombinovaných s vysokými teplotami, ktoré sú priaznivé pre liahnutie komárov, sú aj v rakúskych obciach komáre v týchto dňoch značne premnožené a situácia tam nie je významne lepšia ako v Bratislave a jej okolí. Vallo deklaruje, že sa hlavné mesto snaží o zmenu pravidiel, aby mohlo naďalej aj podľa rakúskeho vzoru zlepšovať spôsob, akým mesto znižuje množstvo komárov. Magistrát avizuje, že v spolupráci s mestskými časťami treba zapojiť do pravidelného monitoringu liahnísk ďalšie skupiny a organizácie i zintenzívniť koordináciu s rakúskymi partnermi.