V Devínskej Novej Vsi sa šíri HOAX: Postreky na komáre a hrozba väzením, primátor Vallo zakročí!

Prípad sa týka mestskej časti Bratislavy - Devínska Nová Ves. Na šírenie klamlivého tlačiva upozornil sám Kovarik. "Je to dosť nechutné kam sa až znížia niektorí naši spoluobčania. Toto je každopádne vykonštruovaný pamflet," píše splnomocnenec v statuse na sociálnej sieti Facebook.

Hlavnou úlohou je opäť téma komárov

To, čo sa v tlačive preberá je veľmi aktuálna a citlivá téma výskytu komárov. V pamflete, ako toto tlačivo Kovarík nazval, sa niekto v jeho menej vyjadruje na túto tému s tým, že odmieta použitie postrekov proti komárom. "Komu vadí pár štípancov, nech si kúpi sieťky na okná, nechodí zbytočne po večeroch von, alebo používa repelent!" stojí vo falošnej výzve.

Obsah je očividne mierený proti starostovi mestskej časti Dáriovi Krajčírovi, ktorý podľa textu na tomto tlačive vytvára okolo témy komárov "absurdnú hystériu". "Tento nechutný výmysel budem spolu s Andrejom Kovarikom riešiť trestným oznámením na páchateľa. Andrej sa od tohto výmyslu aj oficiálne dištancuje, čo uviedol na svojom profile. Niekto sa snaží vytvoriť nepríjemnú atmosféru v Devínskej a to nedopustím. V tejto pozícii sú útoky bežné, no tento je zrejme najúbohejší aký som zažil. V spolupráci je sila a to niekomu prekáža," reagoval na sociálnej sieti starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír.

Nasleduje však niečo oveľa razantnejšie.

Trest väzením

Záver listu je však šokujúci. "Spoločne s pánom primátorom Vallom a ministrom životného prostredia Jánom Budajom pripravíme a presadíme zákaz použitia chemických postrekov pod trestom 5 rokov väzenia. Starosta Krajčír bude prvý, kto pôjde sedieť!" píše sa v posledných riadkoch, ktorých znenie sa vydáva za stanovisko Kovarika.

Ten sa od listu jednoznačne dištancuje. "S pánom starostom som práve telefonoval a od tohto nezmyslu sa dištancujem. Dohodli sme sa že budeme postupovať spoločne, vo veci vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti v tejto veci," dodal Kovarik.

Na nezmysel okamžite reagoval aj primátor Vallo

Slová, ktoré v liste spomínali aj primátora Matúša Valla nezostali bez povšimnutia vedenia mesta. "Úprimne som však znechutený, že túto už beztak nepríjemnú situáciu, sú niektorí ochotní zneužiť na rozdúchavanie nenávisti. V tomto prípade neznámy autor distribuoval letáky v Devínskej Novej Vsi, ktoré falošne vydáva za dielo nášho splnomocnenca pre životné prostredie Andreja Kovarika," píše znepokojený primátor.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Trestné oznámenie je len otázkou času

Autor listu by sa mal podľa slov primátora v nasledujúcich dňoch pripraviť na to, že bude podané trestné oznámenie. "Neznámy autor letáku zneužíva pochopiteľne sa líšiace názory na to, ako najlepšie zakročiť proti komárom, aby znepríjemňoval atmosféru v mestskej časti a vytváral dojem konfliktu tam, kde nie je. Je to úbohé, lacné a ubližuje to najmä obyvateľom nášho mesta. Nielenže sám starosta mestskej časti už potvrdil, že v spolupráci s Andrejom Kovarikom kvôli tomuto hoaxu podajú trestné oznámenie," uisťuje Vallo.

"Som už zvyknutý, že tí, ktorým sme stúpili na otlak a ktorým prekáža silná Bratislava, ktorá sa dokáže postaviť za záujmy svojich obyvateľov a obyvateliek, sú schopní všeličoho. Priznám sa ale, že z tohto hnusného letáku som opäť zostal nepríjemne prekvapený. Verím, že jeho autora polícia odhalí," verí primátor.