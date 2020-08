Horskí záchranári bojovali s časom: Päťročné dievčatko sa obarilo vriacou polievkou

„Záchranári HZS dievčatku ošetrili popáleniny v oblasti trupu, brucha, hornej a dolnej končatiny. Následne ho transportovali do Lesnického sedla, kde si ho prevzala do starostlivosti posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovalo do nemocnice,“ priblížili horskí záchranári.