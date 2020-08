Vyčerpanému turistovi a zranenej turistke pomáhali aj leteckí záchranári

"HZS bola požiadaná o pomoc pre 25-ročného slovenského turistu, ktorý počas výstupu na Zbojnícku chatu pravdepodobne následkom vyčerpania a dehydratácie pociťoval nevoľnosť a nemohol pokračovať v túre," priblížili horskí záchranári okolnosti prvého prípadu s tým, že turista sa nachádzal na turistickom chodníku pod Vareškovým plesom. Posádka VZZS, ktorú požiadali o súčinnosť, na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu záchranára HZS a vysadila lekárku VZZS. Horský záchranár poskytol vyčerpanému turistovi prvú pomoc ešte v teréne. "Následne bol muž v trojrohej sedačke evakuovaný so záchranárom HZS z terénu a transportovaný do Starého Smokovca, kde si ho prevzala lekárka VZZS," doplnila HZS s tým, že turistu odtiaľ letecky transportovali do popradskej nemocnice.

"Hneď po ukončení tejto záchrannej akcie prišla ďalšia požiadavka o pomoc pre českú turistku, ktorá si na turistickom chodníku medzi sedlom Ostrvy a Batizovským plesom spôsobila úraz kolena," informovali horskí záchranári o ďalšom prípade, pri ktorom požiadali o súčinnosť VZZS. Ako dodali, leteckí záchranári vykonali tento zásah samostatne.