Šéf rezortu financií rokoval so samosprávami: Čakajú ich zmeny! Nebude to jednorázové opatrenie

Eduard Heger na tlačovej konferencii

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ministerstvo financií (MF) SR začalo rokovania so samosprávami o riešeniach, ktoré by mali priniesť kompenzáciu vládou pripravovaných sociálnych opatrení s vplyvom na kraje, obce a mestá. Ide najmä o zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do 15 rokov a autobusovú dopravu zadarmo pre dôchodcov, študentov a iné vylúčené sociálne skupiny. Výšku kompenzácií a technické riešenie by mala stanoviť pracovná skupina zložená zo zástupcov MF a jednotlivých samospráv.