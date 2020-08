Ministerka privítala zástupcov kultúrnej obce: Spoločne rokujú o trojzložkovej pomoci

Predmetom rokovania boli konkrétne návrhy a kroky pomoci kreatívnemu priemyslu. Podľa zástupcov organizácií sa Milanová zaviazala v čo najkratšom čase umožniť nadviazanie priameho dialógu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom tak, aby sa nastavil jasný, primeraný a predvídateľný model fungovania sektoru hromadných podujatí. Cieľom takéhoto stretnutia by bolo zohľadnenie špecifík organizovania podujatí, primeranosť opatrení a určenie zodpovednosti za ekonomický dosah opatrení. Zástupcovia organizácií tiež upozornili na problém, že ani krátky čas pred 1. septembrom nie sú jasné pravidlá a pokyny pre kultúrny sektor, ako ani pre príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. „Rovnako tak nie je známy mechanizmus uplatňovania náhrad pri ich zrušení,“ dopĺňajú umelci.

Finančná pomoc, ktorú by si predstavovali ľudia pracujúci v kultúrnom priemysle, by sa v ideálnom prípade skladala z troch zložiek, aby podľa nich pokryla špecifická potreby jednotlivcov a organizácií. V prvom rade by išlo o ohlásenú pomoc umelcom prostredníctvom grantovej schémy Fondu na podporu umenia (FPU). Zároveň by išlo o náhrady pre umelcov alebo obslužné profesie, či už sú to technické profesie, manažéri alebo produkční, ktorí nespadajú do schémy FPU ani po rozšírení okruhu v zmysle návrhu. V poslednom rade by išlo o náhrady pre organizácie, promotérske spoločnosti, kluby, produkčné spoločnosti a iní „kultúrni operátori“, ktorí zabezpečujú chod živej kultúry a hromadných podujatí. Za príklad si kultúrna obec berie Českú republiku v podobe refundácie vynaložených prostriedkov na zrušené podujatia a aktivity.

„Toto je zatiaľ prvé stretnutie zo série mnohých, ktoré nás v blízkej dobe čakajú, a veríme, že sa veci začnú hýbať správnym smerom. Zároveň veríme, že spoločné kultúrne a športové zážitky povzbudia všetkých v týchto ťažkých časoch,“ uzatvárajú zástupcovia organizácií. Okrem spomínaného stretnutia s ministrom zdravotníctva a hlavným hygienikom avizujú aj stretnutie s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), ktoré je naplánované na utorok (25. 8.).