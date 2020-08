Odložili ste si kvôli KORONAVÍRUSU splátky? Banky varujú: Ak sa situácia zlepšila, odklad treba zrušiť

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Ľudia, ktorí požiadali o odklad splátok v banke a zlepšila sa im ich finančná situácia, by mali svoje záväzky opäť začať splácať. Nemali by zabúdať na to, že úver sa aj počas odkladnej doby úročí a na druhej strane ukončenie odkladu bude pre banku pozitívnym signálom, že problémy klienta pominuli.