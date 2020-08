KORONAVÍRUS ZVJS je pripravený na možné sprísňovanie opatrení počas druhej vlny pandémie

"Nástup druhej vlny pandémie nového koronavírusu ovplyvňuje aj väzenský sektor. ZVJS je pripravený na možné sprísňovanie opatrení v rámci ústavov v prípade, že to bude nevyhnutné pre ochranu zdravia príslušníkov, zamestnancov, ale aj väznených osôb a ich blízkych," uviedla hovorkyňa.

Zbor počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu začal s výrobou rúšok 27. februára a skončil 22. mája s počtom 295.263 ušitých kusov. Väzni sa taktiež podieľali na šití 1049 overalov a zároveň skompletizovali 20.572 štítov. "V prípade, že si to situácia bude vyžadovať, zbor je pripravený opätovne spustiť výrobu rúšok a ochranných overalov. Momentálne sledujeme vyvíjajúcu sa situáciu aj na regionálnej úrovni, keďže sa situácia v rôznych krajoch líši. Ďalšie kroky priebežne konzultujeme s Úradom verejného zdravotníctva SR," priblížila Kacvinská.

Podľa jej vyjadrenia ZVJS naďalej dodržiava prísne opatrenia, či už ide o zabezpečenie dezinfekcie v rámci priestorov ústavov alebo nosenie rúšok v interiéri. "Osobám, ktoré vstupujú do ústavu s cieľom návštevy, je preventívne meraná teplota. Čo sa týka návštev, tie boli po uvoľnení opatrení povolené, ale naďalej sú vykonávané bezkontaktne a alternatívou ostali aj videonávštevy," dodala.

ZVJS vďaka okamžitej reakcii na prvú vlnu doteraz eviduje len jeden potvrdený prípad nákazy ochorením COVID-19, a to u odsúdeného v ústave v Bratislave z konca marca. Do preventívnej karantény vtedy umiestnili 107 odsúdených a štyroch príslušníkov zboru. Počas prvej vlny zbor zároveň umiestnil do karanténneho strediska vytvoreného v rámci priestorov Liečebno-rehabilitačného strediska zboru Omšenie takmer 340 repatriantov, ktorých po negatívnych výsledkoch testov usmernili do domácej karantény.