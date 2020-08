KORONAVÍRUS Dostál, Kazda a Benčík žiadajú prehodnotiť opatrenia k hromadným podujatiam

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS), Radovan Kazda (SaS) a Ján Benčík (Za ľudí) podali hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi podnet na prehodnotenie plánovaných septembrových opatrení v súvislosti so zamedzením šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sa týkajú obmedzenia hromadných podujatí.

Navrhujú tieto opatrenia upraviť tak, aby zodpovedali zákonným a ústavným požiadavkám a neobmedzovali základné práva a slobody nad nevyhnutný rozsah. Poslanci poukazujú na to, že konzílium odborníkov 13. augusta avizovalo v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu plán uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23.00 h s výnimkou svadieb.

"Takýto všeobecný zákaz by mohol vážne poškodiť predovšetkým filmové či divadelné predstavenia, pričom nevidíme legitímny dôvod, prečo by sa nemohli tieto podujatia so sediacim obecenstvom konať aj po 23.00 h, samozrejme, za dodržania hygienických opatrení," uviedol Dostál.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Hlavného hygienika poslanci upozornili na znenie Ústavy SR, podľa ktorej možno medze základných práv a slobôd upraviť za podmienok ustanovených ústavou len zákonom, a teda nie opatrením či inou formou. Poukazujú tiež na súdne rozhodnutia z Česka, Rakúska, Nemecka či Portugalska, ktorými súdy zrušili niektoré opatrenia proti šíreniu COVID-19 pre ich protiprávnosť.