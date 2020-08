Vysoké teploty sú späť: Počas horúčav je vhodné nosiť vzdušné oblečenie a dodržiavať pitný režim

"Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu," tvrdí ÚVZ. Pozor by si mali dať ľudia aj na zvýšenú fyzickú námahu. V tejto súvislosti úrad odporúča, aby si ľudia robili častejšie prestávky a v čase medzi 11.00 až 15.00 h sa na slnku nezdržiavali. Verejnosť by si mala dať pozor aj na riziko úpalu. "Najmä u detí a seniorov je potrebné chrániť sa v exteriéri vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu," tvrdí ÚVZ.

"Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Pite pravidelne, v menších dávkach, nie ľadové, skôr vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu," uviedol ÚVZ. Zároveň dodáva, že najmä u detí je potrebné dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. "Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov. Dennú dávku - približne 1,5 až dva litre tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť počas celého dňa," informuje úrad. Ako dodáva najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych vôd je potrebné venovať zvýšenú pozornosť obsahu sodíka, pretože starší ľudia majú často vysoký krvný tlak a obsah sodíka vo vode by im mohol stav zhoršiť.

ÚVZ počas teplých letných dní odporúča, aby si ľudia domovy a pracoviská zabezpečili pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná tienením, napríklad žalúziami alebo roletami. Zvýšený pohyb vzduchu odporúča zabezpečiť vetraním. "Pri používaní ventilátorov je potrebné ich umiestniť a nasmerovať mimo ľudí. Prúd vzduchu dlhší čas nasmerovaný do tváre prispieva k zápalom očí, uší, dutín, k bolestiam zubov a ďalším zdravotným problémom. Priestory je vhodnejšie skôr vetrať ako klimatizovať, ak je to možné," dodali z úradu.