Blogeri podrobili Matovičove statusy testu populizmu: Výsledky sú jednoznačné a premiéra nepotešia

Spoločnosť sa neraz začuduje nad obsahom statusov Igora Matoviča.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian, Facebook/Igor Matovic

BRATISLAVA - Odkedy nastúpila do vedenia nová vláda Igora Matoviča, do popredia sa dostala komunikácia premiéra, ktorý už aj predtým mal "pestré" príspevky na sociálnej sieti. Keď si už ale sadol do premiérskeho kresla, mnohí očakávali, že sa komunikácia zmení na štátnickejší štýl. Napriek tomu sa tam ale objavujú príspevky o domácich miláčikoch či bagetách na pumpe. Analýzu takejto komunikácie cez Facebook sa rozhodla zanalyzovať skupina ľudí na blogu, ktorý vedú absolventi politológie na Univerzite Komenského v Bratislave.