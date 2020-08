Matovičov fond záchrany sa mení na fiasko: Politici sľuby neplnia, tisícku však poslal advokát Bžán

BRATISLAVA - Fond vzájomnej pomoci momentálne mierne stagnuje. Politici spočiatku avizovali, že do fondu budú prispievať každý mesiac. Niektorí to plnia, no väčšina nie. Do fondu už neprispieva ani premiér. Peniaze dá radšej na charitu. Jedným z posledných, ktorý do fondu prispeli, je kontroverzný právnik s miliónovou odmenou Radomír Bžán.

Premiér poslal na účet výplatu za marec a apríl. Z účtu jeho manželky prišlo v apríli 1 491,20 eura s poznámkou, že ide o prvú premiérsku výplatu za marec, a druhýkrát v tom istom mesiaci prišlo od jeho rodiny aj tritisíc eur. Odvtedy do fondu neprispel. Peniaze dá radšej na charitu, keďže sa mu nechce čakať, kým fond začne fungovať. Fond zatiaľ nikomu nepomohol, narazili na problémy zo strany štátu. V súčasnosti finišujú prípravy stránky, kde ľudia budú môcť o pomoc žiadať. Jedným z posledných, kto do fondu prispel, bol aj kontroverzný právnik Radomír Bžán.

Premiér dá peniaze radšej na charitu

„Keď som videl, že ten fond nefunguje, mrzelo ma to. Tlačil som na to, aby to začalo fungovať čím skôr, tak som sa zariadil po svojom. Nebudem prispievať niekde, kde sú tie peniaze vlastne umrtvené,“ povedal Matovič pred pár dňami pre tvnoviny.sj s tým, že, bohužiaľ, to je chyba Úradu vlády, ktorý to má na startosti. „Nechcelo sa mi na to čakať, tak som sa zariadil tak, ako počas predchádzajúcich desiatich rokov. Celý môj plat išiel vždy na charitu,“ dodal premiér.

Na otázky v akom stave je momentálne fond vzájomnej pomoci nám Úrad vlády neodpovedal. „K tejto téme plánujeme v krátkom čase zorganizovať tlačovú konferenciu,“ reagoval na otázky ÚV.

Kontroverzný právnik Bžán

Jedným z posledných prispievateľov bol právnik Radomír Bžán. Jeho meno sa spája s obrovskou odmenou, ktorú dostal od štátu za víťazstvo v spore za vyše 705 miliónov eur o gabčíkovskú elektráreň. Výška pôvodnej odmeny bola od 64 do 70 miliónov eur. Po medializácii sa zástupcovia štátu, teda spoločnosť MH Manažment, rozhodli znížiť Bžánovi prémiu na 17,6 milióna eur. Ministrom hospodárstva bol vtedy Peter Žiga. Na účet prispel sumou tisíc eur.

Mechanizmus prerozdeľovania peňazí

Úrad vlády z Fondu vzájomnej pomoci prispeje konkrétnemu žiadateľovi o pomoc toľko peňazí, koľko mu prispeje verejnosť. Mechanizmus prerozdeľovania financií bude zverejnený na webovom portáli, ktorý má úrad spustiť v najbližších dňoch. Vo fonde, ktorý v apríli založil premiér Igor Matovič, je aktuálne takmer 677-tisíc eur.

Na webovej stránke nájde verejnosť postup, ako si zaregistrovať žiadosť a aké konkrétne kroky musí urobiť, aby peniaze z fondu získala. Prerozdeľovanie financií bude závisieť od verejnosti. „Kľúč na prerozdeľovanie financií z fondu bude taký, že koľko konkrétnemu žiadateľovi prispeje verejnosť, toľko z Fondu vzájomnej pomoci prispeje Úrad vlády SR. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1000 eur,“ priblížili z odboru.

Úrad vlády na projekte spolupracuje s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom. Fond predstavil Matovič ako spoločné rozhodnutie koaličných strán s tým, že doň budú prispievať poslanci koalície. Má ísť o formu pomoci pre ľudí zasiahnutých koronakrízou. Podľa informácií na transparentnom účte do fondu zatiaľ posielajú peniaze poslanci za OĽANO a Sme rodina, prispeli doň aj premiér, minister zahraničných vecí Ivan Korčok či minister školstva Branislav Gröhling.

Fond vzájomnej pomoci vznikol začiatkom apríla

Premiér Matovič 1. apríla oznámil, že na Úrade vlády zriadia Fond vzájomnej pomoci, v rámci ktorého budú riešiť individuálne problémy. „Budeme radi, keď do tohto fondu prispievať aj ostatní politici. Chceme ukázať, že politika nie je odtrhnutá od ľudí. Na ľudí myslím nielen cez zákony, ale aj prostredníctvom tohto fondu.“ Do fondu budú prispievať všetci koaliční politici, ministri a ďalší.

„Vzdávam sa celého svojho premiérskeho platu a budem ho odovzdávať do tohto fondu každý mesiac, kým to bude potrebné,“ uviedol Matovič s tým, že to neočakáva od každého politika. „Z fondu budú prideľované prostriedky tým ľuďom, na ktorých zákon nemyslí,“ povedal Matovič. Predseda parlamentu Boris Kollár dodal, že tento fond bude slúžiť pre konkrétne rodiny alebo prípady.