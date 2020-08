Muž s rakovinou sa infikoval COVIDOM-19 v prešovskej nemocnici: Rodina sa obáva najhoršieho

„Keď ho vzali v sanitke, urobili mu testy a boli negatívne. Potom mu asi po dvoch týždňoch urobili testy v nemocnici, ktoré už vyšli pozitívne. Bolo jasné, že sa nakazil tam,“ povedal rodák z Prešova Rastislav, ktorý denníku SME opísal prípad svojho otca.

Rodina sa teraz obáva, či otca, ktorému pre rakovinu fungujú pľúca len na polovicu, koronavírus nezabije. Navštíviť ho je teraz nemožné, do úvahy neprichádza ani vziať ho domov. „Mohli by sme s ním stráviť aspoň nejaké chvíle. Pre to, čo sa stalo, sme o to prišli,“ smúti Rastislav.

Jeho otcovi diagnostikovali rakovinu pľúc pred zhuba mesiacom. Pacient infikovaný novým koronavírusom sa k nemu podľa Rastislava dostal minulý týždeň.

Hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Renáta Cenková uviedla, že nariadenia v nemocnici boli dodržané. Súčasne podotkla, že keď pacienta prijímali, nebolo podozrenie na koronavírusovú infekciu. Než ho prijali, absolvoval rýchlotest. Ten vyšiel negatívne.

Pacient skončil na internom oddelení, kde ho lekári podrobili testu PCR. Ide o najcitlivejšiu možnosť z hľadiska spoľahlivosti. Po 48 hodinách sa u neho potvrdil covid-19.

Cenková nespresnila, koľko zdravotníkov a pacientov s infikovaným pacientom prišlo do kontaktu, uviedla však, že všetkých dali otestovať. „Pacient bol okamžite preložený na Covid jednotku a zároveň boli pretestovaní aj všetci pacienti, ako aj zamestnanci, ktorí s pozitívnym pacientom prišli do kontaktu,“ skonštatovala hovorkyňa. Podľa nej sa rýchlotesty robia preventívne všetkým pacientom, ktorých do nemocnice prijímajú, a o PCR testoch rozhodujú doktori.