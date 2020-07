KORONAVÍRUS Štát nakúpil pľúcne ventilácie: Postupne sa distribuujú do nemocníc

BRATISLAVA - Do slovenských nemocníc sa v súčasnosti distribuujú pľúcne ventilácie, ktoré si štát objednal od spoločnosti Chirana Medical Stará Turá v súvislosti s novým koronavírusom. Potvrdilo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

"V rámci prvej dodávky bolo do nemocníc distribuovaných 40 kusov prístrojov. Distribúcia druhej tranže týchto prístrojov je aktuálne v procese. Do nemocníc bude dodaných ďalších 110 pľúcnych ventilátorov. Zvyšných 150 kusov dodaných pľúcnych ventilátorov budeme do nemocníc distribuovať v čo najkratšom možnom čase," uviedol komunikačný odbor MZ SR.

Na základe skúseností z okolitých krajín ministerstvo zdravotníctva na začiatku pandémie odfiltrovalo adekvátne prístroje, ktoré sa dajú 100-percentne využiť na ventiláciu pacientov s pokročilým štádiom ochorenia COVID-19. Celkovo bolo na Slovensku v marci 2020 viac ako 1000 prístrojov, ktoré sa dali použiť na umelú pľúcnu ventiláciu, ale iba 450 z nich bolo vhodných pre pacientov s ochorením COVID-19. Dohodu o kúpe 300 pľúcnych ventilácií od Chirany Medical podpísal premiér Igor Matovič začiatkom apríla.