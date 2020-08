Letecké útvary ministerstiev vnútra a obrany by sa mohli zlúčiť: Rozhodnúť o tom má analýza

Lietadlo vládnej letky

Zdroj: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA - Letecké útvary Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva obrany (MO) SR by sa mohli zlúčiť. Rozhodnúť sa má na základe výsledkov analýzy. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) poukazuje na to, že Slovensko je jedinou krajinou v rámci Európskej únie a NATO, kde funguje vládna letka pod rezortom vnútra. Pre ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) zatiaľ možné zlučovanie nie je témou dňa. Odborná diskusia môže začať podľa neho až po vytvorení komisie so zástupcami oboch rezortov.