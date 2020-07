Prečo dobrí umierajú tak skoro: Sestra Andrea poslala po tragickej smrti Zuzany a Vlada srdcervúci odkaz do neba

"Moja druhá mama, bútľavá vŕba, najväčší kritik, vrchol zodpovednosti, no zároveň stelesnenie užívania si života a zdravého pobláznenia," takto v úvodných riadkoch na sociálnej sieti popísala jej Zuzanin charakter jej sestra Andrea. Tá teraz už len so slzami v očiach spomína na jej dobrosrdečnosť a špecifický prístup k životu. "Bol vždy tak veľmi špecifický, niekedy sa ľuďom ťažko prijal a potom sme vždy znova a znova zistili, ako bol správny a strašne ťa zaň uznávali," spomína Andrea.

Spomienky na spoločné chvíle

Andrea spomína aj na časy strávené s už nebohou sestrou. "Možno tých našich spoločných dní bolo pre niekoho málo, ale my sme prežili tak strašne veľa! Naše chvíle boli vždy veľmi intenzívne, lebo proste intenzívna a bezprostredná si bola celá ty," píše v odkaze sestra Andrea.

"Vďaka ti za to, že si sa vždy otvorene dokázala baviť o životných veciach a bola si vždy tak nefalšovane realistická a vyrovnaná. Vždy si bola proste krok pred nami," píše v ďalších riadkoch zronená sestra.

Ťažké riadky o malom chlapčekovi

V odkaze nezabúda ani na ich malého syna, ktorého si dvojica adoptovala a ktorý teraz zostal bez mamky a otecka. "Nie je to len vaša kópia, ale ja som tak vďačná, že tu mohol ostať s nami. Mnoho ľudí povie, že má tú najlepšiu mamu, ale reálne, tvoj prístup, tvoja láska, tvoja trpezlivosť boli inšpiráciou mnohým iným mamám," pokračuje Andrea.

"Sľúbila som ti to dávno, keď som bola presvedčená o tom, že sa to nikdy nenaplní, že keby čokoľvek, tak sa oňho postaráme a dnes spolu s mamkou a celou rodinou máme práve v ňom veľkú silu a energiu, aj keď to v takejto chvíli môže znieť zvláštne... nejdem si ale kusať do jazyka, lebo veď taká si vždy bola, otvorená, priama, no vždy s láskou," priznala sestra Andrea nebohej sestre Zuzane.

Hrdá sestra

Andrea v záverečných riadkoch priznáva, že jej sestra Zuzana bola vždy veľkou oporou. "Pre toľkých ľudí so bola inšpiráciou a ja som bola vždy taká napichaná, že si práve mojou sestrou. Beriem si od teba tak veľa a myslím, že aj mnoho iných blízkych či vzdialenejších ľudí. Vždy si sa rada podelila o nápady, rady a inšpirácie a nikdy si nepotrebovala protislužbu," ukončila posledné riadky sestra Andrea, ktorá ešte Zuzane odkázala, že ju nadovšetko miluje.

Vladimír a Zuzana Dolinayovci boli počas minulej soboty priamymi účastníkmi tragickej dopravnej nehody medzi Komárnom a obcou Iža. Štátny tajomník ministerstva kultúry bol mŕtvy na mieste. Dvaja ďalší muži z protiidúcej Kie mali vyviaznuť s otrasom mozgu a pomliaždeninami. Manželka nebohého Vladimíra Dolinaya bola najskôr s ťažkými zraneniami transportovaná do novozámockej nemocnice a napokon do Univerzitnej nemocnice v Bratislave. O jej smrti sa však verejnosť dozvedela až dnes. Počas nehody sedel v aute aj ich malý syn, ktorý mal len menšie zranenia a dopravnú nehodu prežil.