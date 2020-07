Dopravný analytik prehovoril o osudnej nehode štátneho tajomníka Dolinaya (†38): Zverejnili aj stav manželky

K ťažkej kolízii došlo medzi Komárnom a obcou Iža v sobotu popoludní. Na mieste nešťastia zahynul vo veku nedožitých 39 rokov štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay. K nehode malo prísť po tom, čo vodič oproti Dolinayovi predbiehal na krajnici zaparkované vozidlo, pričom prešiel do protismeru a došlo tak k neodvratnému nárazu. Na stole je teraz otázka, či bolo možné niečomu takému zabrániť.

Dolinayova manželka je v kritickom stave

V súvislosti s nehodou sme zisťovali aj to, ako je na tom manželka nebohého štátneho tajomníka. "Môžeme potvrdiť, že pacientka bola leteckými záchranármi prevezená do FNsP NZ. Pacientka je toho času v bezvedomí, v kritickom stave na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny FNsP NZ," hovorca Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch Ján Baček.

Nemocnica v Nových Zámkoch kde je vo vážnom stave hospitalizovaná manželka štátneho tajomníka Vladimíra Dolinaya Zdroj: FNsP NZ

"Prihliadame na to, že na mieste stálo tesne pred nehodou odparkované auto a ten druhý vodič údajne neskoro zbadal a reagoval na túto situáciu, pričom dostal šmyk a narazil do oprotiidúceho auta," začína svoju analýzu analytik Bazovský. V sobotné dopoludnie bolo navyše daždivé počasie, čo zapričínilo aj vlhkosť na vozovke.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Môže tu byť viacero neznámych príčin

Bazovský nechcel priamo odpovedať kto podľa jeho názoru nesie jednoznačnú vinu za túto nehodu. "Je ťažko špecifikovať a analyzovať túto situáciu. Toto je vec vyšetrovania, je tam veľa neznámych príčin, ktorých môže byť aj viac. Všeobecne platí, bohužiaľ, nárast tragických nehôd spočíva v tom, že vodiči dostatočne nevenujú pozornosť vedeniu vozidla. Končí to tak, že potom napríklad z nezistených príčin prechádzajú do protismeru alebo zídu z cesty niekam do priekopy, alebo aj, ako v tomto prípade, ak je na ceste nejaká prekážka, tak na ňu neskoro zareagujú a ako takú ju neskoro registrujú. Toto je prvý problém," uviedol analytik Ján Bazovský pre Topky.

Na vine nemusela byť len vysoká rýchlosť

Podľa jeho slov nie sú v poslednej dobe na vine ani tak vysoké rýchlosti alebo ich prekračovanie, ako nepozornosť. "Tu je nesprávny spôsob jazdy. Tento spôsob zahŕňa aj neprimeranú rýchlosť alebo, ako aj pri tejto nehode, kedy sa vodič dostatočne nevenoval jazde. Ak by to auto sledoval tak by si aj následne uvedomil túto situáciu, že niečo blokuje cestu tak radšej pribrzdím, lebo čo ak náhodou pôjde niekto v protismere a nestihnem to už ubrzdiť," načrtol situáciu Bazovský.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Hľadanie vinníka

"Sú to chaotické reakcie, ktoré vznikajú na základe toho, že nedostatočne vnímame situáciu v premávke a nevieme na ňu reagovať," myslí si analytik. "Hľadanie vinníka nehody je teraz vecou skúmania. Vyšetrovateľ prizve aj súdneho znalca a ten vie podľa brzdnej dráhy prípadne výpovede svedkov zistiť, či aj ten vodič v protismere mal nejakú šancu sa vyhnúť oprotiidúcemu vozidlu. Ak by tú možnosť mal a nevyhol by sa tak aj on je istým spôsobom zodpovedný," hovorí Bazovský, čím nevylúčil možnosť, že istú mieru zavinenia mohli niesť obaja účastníci nehody.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Jasný vinník a slabá prax na mokrej vozovke

"V každom prípade je v tejto dopravnej nehode, ako aj v prípade iných podobných nehôd, vinník jasný. Druhá vec je už spomínaná miera zavinenia," tvrdí analytik. "Z praxe môžem povedať, že vodiči preceňujú svoje schopnosti. Ďalšou vecou je, že vodič dostane pri chaotickej situácii šmyk na mokrej ceste. Toto si treba vyskúšať. Oni na takúto situáciu neboli pripravení. Dotyčný vodič to vyskúšal možno prvýkrát a dopadlo to takto. U nás bohužiaľ chýba dodatočný výcvik vodičov a spôsoby defenzívnej jazdy," uzavrel Bazovský.