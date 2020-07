Tragická smrť Dolinaya (†38): Sprístupnili kondolenčné knihy, ministerka kultúry stále hľadá slová

"Kondolenčná kniha v priestoroch dvorany ministerstva kultúry bude vystavená počas pracovných dní od 10.00 do 17.00 h," informoval rezort kultúry. Ministerka kultúry Natália Milanová na sociálnej sieti uviedla, že stále hľadá slová a nemôže úmrtiu Dolinaya uveriť. "Vedela som, že bude skvelo dopĺňať náš tím. 'Vhupol' na ministerstvo aktívne, so všetkou svojou úprimnosť, dobrotou a pracovitosťou. Mali sme veľa spoločných plánov, no ostali nám len oči pre plač. Doslova," napísala ministerka.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo informoval, že hlavné mesto od pondelka sprístupnilo v bratislavskom Primaciálnom paláci kondolenčnú knihu k úmrtiu Dolinaya pre príbuzných, známych a verejnosť. "Do Zeleného salóna v Primaciálnom paláci navedú smerové šípky. Kondolenčná kniha bude k dispozícii denne od 9.00 do 17.00 h," spresnil primátor.

Dolinayovi išlo podľa Valla vždy o to, aby Bratislava bola kvalitným, tolerantným a otvoreným mestom, kde prevažuje dialóg nad hádkami a spolupráca nad sólo jazdou. "Nesmierne si cením, že on aj s časťou svojho klubu v mestskom zastupiteľstve podporil ťažké a komplikované rozhodnutia, ktoré naše mesto tak dlho potrebovalo. Bude mi chýbať jeho úsilie o kompromis, jeho viera v demokratické Slovensko, jeho viera v lepšiu Bratislavu," napísal Vallo.

Dolinay zahynul pri dopravnej nehode

Vladimír Dolinay zahynul v sobotu pri dopravnej nehode pri Komárne. Ľútosť nad jeho úmrtím vyjadrila prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár, premiér Igor Matovič a viacero ďalších osobností z politického, spoločenského i kultúrneho života. Medzi nimi aj predstavitelia mesta Bratislava, bratislavských mestských častí či Bratislavského samosprávneho kraja.

Do funkcie štátneho tajomníka ministerstva kultúry vymenovala Dolinaya vláda 1. júla. Dolinay bol známy najmä z pôsobenia v komunálnej politike, bol poslancom bratislavskej mestskej časti Petržalka, mesta Bratislava i Bratislavského samosprávneho kraja. Venoval sa tiež oblasti kultúry, menšín a krajanských komunít.