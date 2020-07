Útočná tlačovka Matoviča! Reakcie kolegov ho asi nepotešia, na odvolávanie sa vraj teší

Premiér SR Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) sa teší, že bude vo štvrtok v Národnej rade (NR) SR čeliť po prvý raz od nástupu do funkcie odvolávaniu. Vyhlásil to pred štvrtkovým rokovaním vlády SR s tým, že má rád, keď padajú argumenty z jednej i druhej strany. Deklaruje, že na rokovaní vládneho kabinetu nebude nikoho presviedčať. Naopak, chce vyzvať ministrov a predstaviteľov koaličných strán, aby odkázali svojim poslancom parlamentu, nech hlasujú slobodne a v súlade so svojim svedomím a presvedčením.