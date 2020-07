ROZHOVOR Milan Krajniak priznáva: Modlitebné stretnutia v parlamente sa konajú vyše 20 rokov

BRATISLAVA - Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak sa sám v minulom volebnom období zúčastňoval modlitebných stretnutí, ktorých sa podľa neho zúčastňovali poslanci naprieč politickým spektrom. Rozumie emóciám Borisa Kollára, keď zaútočil na Juraja Šeligu. „Chlap by mal vedieť ustáť, keď vstúpi do ringu a chce pár úderov rozdať, tak ich musí vedieť aj prijať. Pekné nie je, keď niekto má pocit, že druhému bodne hrdzavú vidličku do chrbta a na druhý deň sa tvári ako kamoš,“ povedal Krajniak.

Nedohodli ste sa v rámci koalície, že nebudete vyťahovať témy, ktoré rozdeľujú spoločnosť ako interrupcie? Čo bude, ak SaS príde s témou registrovaných partnerstiev?

Nie. Dohodli sme sa veľmi jasne, že čo sa týka ochrany života, bude zelená karta a každý bude môcť hlasovať, ako uzná za vhodné. Vládna koalícia nemá na túto otázku spoločný názor. Čo sa týka registrovaných partnerstiev, dohodli sme sa, že takýto návrh nemôže prejsť bez ohľadu na to, či ho navrhnú opoziční alebo vládni poslanci bez súhlasu ostatných vládnych poslancov. A možno vás to prekvapí, ale ja, ako pomerne konzervatívny človek, som navrhol liberálnejším kolegom úpravu niektorých právnych noriem. Na môj návrh sa do programu vlády dostala úprava majetkovoprávnych vzťahov osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. A to bez ohľadu na to, či ide o heterosexuálny pár alebo homosexuálny pár. A druhá vec, málokto vie, že ani manželia nemôžu nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie. A to by som chcel rovnako zmeniť.

Kedy sa v spoločnosti otvorí aj táto téma a upravia sa majetkovoprávne veci a nahliadnutie do zdravotných kariet partnerov bez ohľadu na ich orientáciu?

Navrhujeme, aby každý mohol uviesť meno oprávnenej osoby, ktorá môže nahliadať do zdravotnej karty. Či dáte manžela, manželku alebo partnera, partnerku, to je na slobodnom rozhodnutí ktoréhokoľvek človeka.

Skúste povedať časové obdobie, kedy prídu do parlamentu aj takéto návrhy zákonov?

Podľa plánu legislatívnej činnosti vlády sú majetkovoprávne veci v gescií ministerstva spravodlivosti a druhá téma v gescií rezortu zdravotníctva.

Ste konzervatívny kresťanský politik, ktorý svoje pôsobenie začínal v KDH. S OĽaNO do vlády prišli mnohí poslanci a aj ministri, ktorí v otázke náboženstva pôsobia bigotnejšie ako bývalí poslanci KDH. V parlamente sa poslanci modlia, na ministerstve zdravotníctva rovnako. Patrí náboženstvo do politiky?

Bolo by farizejské, ak by niekto mal náboženské presvedčenie a potom ho skrýval. Nie je to známe, ale modlitebné stretnutia v parlamente sa konajú roky. Pokiaľ viem tak vyše 20 rokov. Navštevujú ich politici naprieč politickým spektrom. V minulom volebnom období som sa ako poslanec týchto modlitebných stretnutí zúčastňoval a stretával som sa tam s mnohými poslancami. Považujem to za úplne v poriadku. Aj tu na ministerstve, keď mám chvíľu čas, tak sa modlím. Je to úplne prirodzené. Hejt proti ministrovi Krajčimu kvôli náboženskému presvedčeniu považujem za úplne neférový. Keby ste na internete hľadali, možno aj o mne by ste našli podobné vyjadrenia a vyznania, kedy som v spoločnosti iných veriacich rozprával o svojich skúsenostiach s vierou a Bohom. Človek, ktorý nemá takúto skúsenosť, nerozumie tomu, o čom sa tí ľudia bavia. V tomto cítim potrebu sa ministra Krajčiho zastať.

Mnohí sa domnievajú, že riaditeľov vyberá podľa náboženstva. Vy tiež vyberáte ľudí na základe náboženstva?

Nesledujem a nevyznám sa v problematike zdravotníctva. A už vôbec nie, aby som na FB sledoval, ako sa vyjadrujú jednotliví manažéri. Na svoje ministerstvo si vyberám spolupracovníkov podľa toho, koho považujem za profesionálov a či sú v súlade s tou víziou, ktorú sa mi podarilo presadiť aj do programu vlády. Pre mňa je najdôležitejšia stabilita postojov. Oveľa viac si vážim človeka, ktorý má v mnohom iné názory, ale vidím, že ich zastáva dlhodobo. Ak človek mení názory každých päť minút, nie je pre mňa dôveryhodný. Keby ste si pozreli ľudí, ktorých som prijal, našli by ste ľudí s veľkým spektrom názorov. Pre mňa je podstatné, či sa človek problematike rozumie. Kultúrno- etické a náboženské otázky sú u mňa až na druhom mieste. Poviem príklad, mne je úplne jedno, či je ministrom dopravy konzervatívec, liberál, mormón, gej alebo iné, je mi to úplne jedno, pokiaľ je odborník na dopravu.

Objavili sa názory, že interrupcie sú prekrytie tém o plagiátoroch.

Keď som si prečítal takéto názory, bolo mi to smiešne. Pre týchto ľudí je zrejme nemysliteľné, že ochrana života môže byť pre iného natoľko dôležitá. Problémy s nejakými diplomovkami v porovnaní s ochranou života považujem za podružné. Na to, aby niekto mohol napísať dobre diplomovku alebo zle ju odpísať, najprv sa musí narodiť. Otázka ochrany života môže byť pre tých ľudí oveľa viac, ako nejaké diplomovky. Myslieť si, že sa ochranou života niekto snaží prekrývať diplomovky, je absurdné.

Vy máte diplomovku v poriadku?

Nie. Nemám. Lebo som ju nikdy nepísal. Písal som len bakalársku prácu. A tú som si písal sám.

Najprv Boris Kollár, potom Branislav Gröhling a teraz Igor Matovič má problém s diplomovkou...

Ak by najväčším problémom, ktorý môžu médiá a analytici vyčítať našej vláde bolo to, že na koľko percent prešla diplomovka niektorého člena vlády alebo predstaviteľa koalície antiplagiátorským systémom, tak sme na tom veľmi dobre. A myslím si, že budeme veľmi úspešnou vládou.

Úspešnou vládou s prívlastkom plagiátorov?

Naša vláda, tak ako každá ďalšia, bude hodnotená podľa toho, nakoľko sme dokázali ľuďom pomôcť v riešení problémov, ktoré ich najviac trápia. Som si istý, že 99,9 percenta ľudí na Slovensku netrápi to, či diplomovka pána premiéra alebo pána predsedu parlamentu bola originálna zo 72 alebo 76 percent. Hodnotiť túto vládu budú podľa úplne iných vecí.

Keď nastupovala vaša vláda, všetci ste rozprávali o novej politickej kultúre. Nikto z funkcie neodstúpil. Minister školstva, ktorý má ísť príkladom, v pozícií ostáva. Kde sa podelili sľuby?

Nie som detektív, aby som preveroval, či diplomovka ministra školstva je alebo nie je v poriadku. Poviem len dve veci. Všetko toto vyťahovanie káuz mi veľmi pripomína starý židovský vtip, keď pán Kohn pozval pána Steina s manželkou na večeru. Na druhý deň sa stretli a pán Stein veľmi ďakoval. Že sa s manželkou rozprávali a bola to veľmi príjemná večera. Pán Kohn hovorí, ale keď ste odišli, nevedeli sme s manželkou nájsť starý strieborný príbor. Pán Stein hovorí, snáď si nemyslíte, že sme ho ukradli my. A on odpovedá, nie, my sme ho nakoniec našli, ale ten blbý pocit zostal. A toto je podstata týchto kauzičiek, keď niekto povie, že tam bolo podozrenie. Takýchto podozrení vám povyrábam, koľko len chcete.

Ako sa dá reformovať školstvo, keď na čele zostane človek, ktorého diplomovka nie je v poriadku?

Pán Grőhling je liberál a výrazne odlišný človek z ideového hľadiska ako som ja. Z parlamentu sme sa poznali aj predtým. Správali sme sa k sebe slušne. Musím povedať, že pán Grohling je pre mňa jedno z najpríjemnejších prekvapení, s ktorým môžem spolupracovať v novej vláde. Považujem ho za veľmi slušného, distingvovaného človeka, ktorý robí všetko čo vie preto, aby školstvo zlepšil. Na 100 percent mu túto jeho snahu verím. Na zlepšenie nielen vysokého školstva ale aj celého vzdelávacieho systému má nielen odborné, ale aj ľudské predpoklady.

Počas vyslovovania dôvery Borisovi Kollárovi ste sedeli v parlamente. Boli v poriadku emócie a vyjadrenia Borisa Kollára na adresu Andreja Kisku, že je daňový podvodník? Aj keď sa potom Boris Kollár ospravedlnil.

Kto si pozrel prejav pána Kollára v parlamente, videl, že to bola reakcia na predchádzajúce vyjadrenia podpredsedu parlamentu pána Šeligu. Pán Kollár vo svojej reakcií rukolapne a presne vysvetlil, prečo na neho takto reaguje. A musím povedať, že to čo tam pán Kollár popisuje, viacerých rozhovorov som bol účastný. Vecne mám ten istý názor ako Boris Kollár. Úplne som chápal, prečo reagoval tak, ako reagoval.

Videla som vyjadrenia oboch politikov a boli plné emócií.

Áno. Bolo to tak. Mne v politike nevadí férový súboj. Zoči - voči si môžeme naložiť ako chceme, pokiaľ nepoužívame vulgárne slová a dá sa to vysielať pred 22,00 hodinou. Je to v poriadku. Chlap by mal vedieť ustáť, keď vstúpi do ringu a chce pár úderov rozdať, tak ich musí vedieť aj prijať. Pekné nie je, keď niekto má pocit, že druhému bodne hrdzavú vidličku do chrbta a na druhý deň sa tvári ako kamoš. To sa nerobí. Preto plne rozumiem tomu, prečo pán Kollár zareagoval tak, ako reagoval.

Máte problém so stranou Za ľudí ako s koaličným partnerom?

Poslankyňa Marcinková zo strany Za ľudí ma poprosila, či by som si osvojil jej návrh týkajúci sa menovania a odvolávania komisárov pre deti so zdravotným postihnutím a či som ho predložil v skrátenom legislatívnom konaní. Keby som mal problém s touto stranou, ktorá nás často kritizuje, nerobil by som to.

Vadí vám osoba Juraja Šeligu?

Nechcem sa takto vyjadrovať k nikomu. V rozprávke Bambi učila mamička svojho synčeka zajačika, že keď nevie povedať niečo pekné, tak radšej nech nič nepovie. Snažím sa tohto pravidla držať. Nemám problém povedať niečo pekné, aj keď ide o oponenta. V politike platí, keď sa voči nám niekto správa neslušne a vy na to nereagujete, ľudia by si to mohli vysvetliť ako slabosť. Podľa mňa na útoky treba reagovať. Určite ste si všimli, že za celú politickú kariéru nikdy nereagujem ako prvý. Necítim potrebu na niekoho útočiť. Snažím sa využiť svoj čas na to, aby som pomohol čo najviac ľuďom. Keď si to niekto chce rozdať, nech sa páči.

Prijali ste balíček 6 sociálnych opatrení, ktoré budú rozpočet stáť pol miliardy eur.

Trináste dôchodky by mali byť od novembra a čo sa týka ostatných, tie by mali platiť od 1. januára budúceho roku. Keďže ide aj o zmeny daňových zákonov, zaviazali sme sa v podnikateľskom balíku, že tieto právne normy budeme chystať k prvému januáru alebo k júlu, aby sa na to stihli podnikatelia pripraviť. Schválime to v najbližších mesiacoch.

Podľa analytika INESS Chovanculiaka sú to nesystémové opatrenia, pričom sa zvyšuje len schodok rozpočtu a výdavky rovnako ako za uplynulých vlád, hoci verejné financie zažívajú najväčšiu katastrofu.

Predtým než sme pripravili súbor sociálnych opatrení, ktoré nielen že garantujú sociálny štandard a úroveň sociálneho štátu, na aký boli ľudia zvyknutí, ale on ju navyšuje, urobili sme si domáce úlohy. V rozpočte na budúci rok sme s kolegami vo vláde našli úspory vo výške viac ako jednej miliardy eur. Až potom sme si mohli dovoliť vynaložiť tieto peniaze vo výške pol miliardy eur na zvýšenie sociálneho štandardu u ľudí. Postupovali sme presne tak, ako sa postupovať má. Najskôr sme dvojnásobnú sumu ušetrili a potom sme rozhodli o polovici ušetrenej sumy. Neviem si predstaviť, ako rozpočtovo zodpovednejšie by sa to dalo urobiť.

Trináste dôchodky nebudete dávať všetkým rovnako, ale tým, čo majú najnižšie, dáte viac a naopak.

Systém je spravodlivý v tom, že súbor opatrení poskytuje rovnaké výhody pre všetkých penzistov. Či už je tam zrušenie doplatkov za lieky, alebo autobusy a MHD zadarmo. To sa týka všetkých dôchodcov bez ohľadu na to, aký majú príjem. Nachádzame sa uprostred najhoršej ekonomickej krízy v dejinách Slovenska. Preto sme sa rozhodli pomôcť tým, ktorí majú nižšie dôchodky. Priemerný dôchodok na Slovensku je vo výške 477 eur a v porovnaní s minuloročnými 79 eurami, ktoré dostávali ako vianočný príspevok, dnes dôchodca dostane viac ako 2,5-násobok, teda 205 eur. Veľmi slušným spôsobom sme podporili aj ľudí s priemernými dôchodkami. Považujem to za férové a je to najväčšia suma, ktorá bola k bežným dôchodkom pripravená na vyplácanie v dejinách Slovenska. Je mi smiešne, keď niektorí ľudia rozprávajú o Yettim, ktorého nikto nikdy nevidel. A takto rozprávajú o 13. dôchodkoch, ktoré sľubovali pre desiatimi rokmi. A chcem sa spýtať dôchodcov, či niekedy ten Yettiovský dôchodok, o ktorom rozprávajú opoziční politici, niekedy vo svojej peňaženke aj videli. Náš uvidia aj vo svojej peňaženke.

Budete meniť šéfa Sociálnej poisťovne?

Predpokladám, že príde čas, keď dám vláde návrh na jeho výmenu. Predsa len je logické, že po výmene garnitúr príde niekto, kto bude realizovať program tejto vlády. Nepovažoval som to v čase COVIDu 19 za prioritu. Keby som mal pocit, že doterajší riaditeľ Sociálnej poisťovne akýmkoľvek spôsobom sabotuje pomoc ľuďom, tak by som k tomuto kroku prikročil skôr. Zatiaľ je naša spolupráca korektná. Snaží sa robiť to, čo vie, aby pandemické OČR a PN boli vyplácané ľuďom čo najskôr. Na riešenie tejto otázky nastane čas na jeseň.

Poznali ste predtým osobne ministra dopravy pána Doležala?

Nie. Spoznal som ho až po voľbách.

Už niekoľko týždňov sa v politických kuloároch hovorí, že má blízko k finančnej skupine J&T.

Považujem to za absolútnu hlúposť. Myslím si, že keď minister Doležal predstaví verejnosti svoju predstavu o tom, ako riešiť mýtny systém, opadnú všetky pochybnosti, že by ich vzťah mohol byť bližší než by mal byť.

Aký má vplyv finančná skupina JT na ministerstvo dopravy? Podľa mojich informácií sa má NDS a SCP presťahovať do Eurovea 2?

Pravdupovediac ako minister práce sociálnych vecí a rodiny ani si neviem v tejto chvíli spomenúť, kde sedia a už vôbec neviem, či sa majú niekam sťahovať.