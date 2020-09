Obrovská radosť na FOTO: Vladimíra Marcinková zo Za ľudí oznámila očakávanú novinu!

Poslankyňa k fotografii, ktorú zavesila na nástenku, napísala meno maličkej dcérky. Spolu s manželkom a hokejistom Tomášom Marcinkom jej dali meno Lina. Podľa našich informácií mala poslankyňa Za ľudí rodiť v súkromnom sanatóriu KOCH v Bratislave.

V práci bola až do poslednej chvíle

Poslankyňa zo Za ľudí bola známa tým, že ani počas tehotenstva sme ju nevideli oddychovať a pracovala až do posledných mesiacov tehotenstva. „Od dnešného dňa sa na niekoľko týždňov sťahujem z pracovného života. Najbližšia riadna schôdza parlamentu by mala byť až v septembri, všetky parlamentné záležitosti, ktorým sa venujem, som odkonzultovala s kolegami, ktorí v nich budú pokračovať počas mojej neprítomnosti,“ napísala o svojom rozhodnutí si oddýchnuť až koncom júla Marcinková. Dnes sa spolu s manželom tešia z vytúženého dieťatka a my im prajeme veľa šťastia.