Remišová o svojom protikandidátovi: To, čo predstavuje, nie je vízia, s ktorou Kiska stranu zakladal

Blíži sa snem, na ktorom sa rozhodne o novom vedení strany. Trúfate si v prípade úspechu na vedenie strany aj ministerstva zároveň?

Predseda vládnej strany nemôže byť odtrhnutý od praktického výkonu politiky a od presadzovania hodnôt strany pri riadení štátu. Miesto vo vláde považujem za príležitosť uskutočniť dôležité zmeny a priniesť rozumné investície do budúcnosti Slovenska. Politika človeku zaberie veľmi veľa času, s tým musí každý rátať.

Čo hovoríte na podporu Andreja Kisku? Mnohí vo vašej strane s tým nesúhlasili.

Ja som zaregistrovala len ojedinelé negatívne vyjadrenia od potenciálnych protikandidátov, čo je pochopiteľné. Andrej Kiska stranu založil, nastavil jej zameranie, je stále jej predsedom. Obetoval tomu obrovské množstvo času, energie a hlavne svoje zdravie, a preto má právo povedať svoju predstavu o fungovaní strany v budúcnosti rovnako, ako o svojich predstavách a želanom personálnom obsadení hovoria aj iní členovia strany. Na sneme rozhodujú členovia, tí sa rozhodujú podľa svojho presvedčenia a verím, že sa rozhodnú dobre.

Nevytvorili sa v strane Za ľudí dva tábory? Aj kvôli nesúhlasným postojom ohľadom podpory od Kisku.

Naozaj by nemalo zmysel rozbíjať stranu na dva tábory kvôli dvom vetám v novinách, práve naopak, je dôležité, aby bola strana jednotná, po odchode zakladateľa z vedenia strany nebudeme v ľahkej situácii.

Jedným z tých, ktorým sa nepáčilo, že vás Andrej Kiska verejne podporil je aj Miroslav Kollár, ktorý takisto kandiduje za šéfa strany. Je to pre vás konkurencia?

Práve naopak, som rada, že na sneme bude viac kandidátov. Je dôležité, aby každý, kto má odlišnú víziu strany sa na sneme snažil svoju predstavu presadiť. Ja vidím stranu Za ľudí ako centristickú stranu, Miro Kollár chce presadzovať skôr silno liberálnu stranu, čo nie je vízia, s ktorou Andrej Kiska stranu zakladal. Navyše tento priestor si už delia viaceré strany. No je dobré, že kandidáti o svoju predstavu zabojujú, pretože kto nezabojuje, nemôže potom kritizovať. Členovia si môžu vybrať, akú cestu pre stranu považujú za najlepšiu a po sneme by strana mala byť súdržná a jednotná.

Aká je momentálne nálada v strane?

Prešla som celé Slovensko, stretnutia s členmi boli mimoriadne obohacujúce. Je pre mňa dôležité cítiť podporu členskej základne a som za to veľmi vďačná. Každý región a okres má svoje špecifické výzvy, či už je to infraštruktúra, odstránenie ekologických záťaží, rozvoj služieb, cestovného ruchu, alebo udržanie pracovných miest. Členovia v strane si uvedomujú, že byť vo vláde je príležitosť riešiť tieto problémy a meniť Slovensko k lepšiemu. Strana Za ľudí je stranou, ktorá robí slušnú politiku zameranú na výsledky, odmietame vybíjať energiu vo facebookových vojnách alebo odkazoch cez statusy. Namiesto toho pracujeme, pretože ľudia chcú po nás vidieť konkrétne činy, nie prázdne reči alebo neustálu kritiku. To neznamená, že keď sa nám niečo nepáči budeme ticho. Tak ako sa snažíme zastaviť zlé nápady na koaličnej rade, snažíme sa presadzovať hodnoty, ktoré sme ľuďom sľúbili pred voľbami.

Aké máte so stranou plány do budúcnosti v prípade, že na sneme uspejete a zvolia vás za šéfku strany?

Nepokladám za správne, aby sme sa teraz silou mocou spájali so stranami, ktoré sa nedostali do parlamentu a aby sa naša členská základňa rozpustila v nejakom megaprojekte. Máme jasné zameranie, sme stredovou stranou, v ktorej spolupracujú liberálnejší aj konzervatívnejší ľudia. Nechceme viesť kultúrne vojny, ale presadzovať potrebné zmeny a rozumne spravovať Slovensko. Máme viac ako dva roky do komunálnych a župných volieb. Sme strana s množstvom šikovných ľudí v regiónoch a preto v týchto voľbách musíme byť úspešní. Po komunálnych voľbách začneme vyberať partnerov na spoluprácu pred parlamentnými voľbami. Dovtedy ale musíme pracovať na tom, aby sme boli silnejší ako dnes.

Je ľahké o hodnotách a zásadách hovoriť, ale ľudia od chcú predovšetkým výsledky. Aby sa zlepšovala životná úroveň, aby sa zlepšovala spravodlivosť, aby sme robili potrebné reformy a peniaze z eurofondov sme rozumne a investovali do budúcnosti Slovenska. Nemôžeme pripustiť také korupčné kauzy, ako mala bývala vláda, keď si ľudia v pozadí strán delili desiatky miliónov eur z úplatkov, ako vidíme v kauze Dobytkár, alebo keď niektorí sudcovia v spolupráci so zástupkyňou ministra predávali rozsudky ako na trhu tomu, kto viac zaplatí. Aj z týchto dôvodov je spolupráca so stranami, ktoré roky devastovali Slovensko neprípustná. To sa nesmie opakovať a urobíme všetko preto, aby sme hlavne v našich dvoch rezortoch priniesli reálne zmeny, na ktoré ľudia čakajú.

Po vyše troch mesiacoch má nová vláda za sebou niekoľko káuz. Ostré sú aj výmeny prostredníctvom statusov na sociálnych sieťach. Ako vnímate fungovanie koalície?

Nepovedala by som, že má za sebou nejaké kauzy vláda. Všetko to boli veci z ďalekej minulosti, za ktoré nesú osobnú zodpovednosť ľudia, ktorých sa to týka, vláda s tým nemá nič spoločné. O zložení koalície rozhodli ľudia vo voľbách, viete veľmi dobre, že sme sa po voľbách dlho rozhodovali, či do koalície pôjdeme. Súčasné zloženie vlády bolo jediné možné a preto musíme maximálne využiť túto možnosť na pozitívnu zmenu. Žiadna koaličná vláda na Slovensku nebola ideálna, ale za stranu Za ľudí spravíme všetko preto, aby mala vláda dobré výsledky.

Vydrží vám to?

Celý svet dnes prežíva najhoršiu ekonomickú krízu od druhej svetovej vojny, musíme spraviť všetko pre zachovanie pracovných miest, chceme cez podporu výskumu a inovácií pomôcť pri tvorbe lepšie platených miest v našich firmách, chceme našim firmám pomôcť presadiť sa vo svete. V takýchto ťažkých časoch naozaj nie je priestor pre chaos a striedanie vlády každý rok, predčasné voľby by boli veľmi nezodpovedným krokom. Preto áno, musíme vydržať celé štyri roky. Vláda nie je ideálna, ale podľa prieskumov verejnej mienky by po voľbách nastala patová situácia, alebo by sa vrátil k moci Robert Fico s Petrom Pellegrinim. Je zrejmé, že medzi nimi nie je žiadny rozdiel, len jeden sa viac usmieva a druhý sa viac mračí. Už tu spolu vládli 12 rokov, Slovensko by ich návrat opäť stiahol do bahna korupcie a vplyvu oligarchov.

Pán Luciak potvrdil, že vás odporučila aj najsilnejšia krajská organizácia v Bratislave. Potešila Vás táto podpora? Vnímate to ako signál, že máte za sebou tretinu členov a veľkú šancu na sneme uspieť?

Vážim si podporu každého jedného člena, vážim si ich záujem o lepšie spravovanie Slovenska, o lepšiu politiku. Posledné týždne som sa stretávala s členmi zo všetkých kútov Slovenska a pre všetkých je dôležité jednotné vedenie strany a dobré výsledky vo vláde, aby sme posunuli Slovensko dopredu, s čím sa plne stotožňujem.

Budete sa snažiť s pánom Kollárom ešte pred snemom dohodnúť, aby strana presvedčila voličov, že ste jednotní?

Je normálne, že sú v strane viacerí kandidáti. Jednota strany sa neukazuje na voľbe predsedu bez viacerých možností, jednotu strany musíme ukazovať v každodennej politike. Na sneme si zvolíme plán na najbližšie roky a je v záujme všetkých, aby sme potom ťahali za jeden povraz. Slovensko musí riešiť mnohé vážne problémy, nie je čas na nejaké žabomyšie spory vo vláde. Nedávno tragicky zahynul náš štátny tajomník na ministerstve kultúry Vlado Dolinay, ktorý celý život bojoval za zlepšenie spravovania vecí verejných. Bola by som veľmi rada, keby v jeho práci za našu stranu pokračoval odborne zdatný a v kultúre skúsený človek. Miroslav Kollár je na to ideálny kandidát a je to veľká príležitosť pomôcť kultúre a médiám na Slovensku. Nezávisle na výsledku snemu ho budem v tom veľmi podporovať.

Koho by ste preferovali za svojich podpredsedov?

Podpredsedov strany volí snem strany, no bola by som rada, keby šancu dostali po voľbách aj nové tváre.