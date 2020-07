Fico kritizuje novelu zákona o prokuratúre: Sme pripravení obrátiť sa na Ústavný súd

V súvislosti s uplynutím mandátu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára skonštatoval, že je to škoda, pretože ak by bol niekto schopný odolávať mediálnemu aj politickému tlaku, bol by to on. "Skupina poslancov za stranu Smer-SD je pripravená podať návrh na ÚS a žiadať vyhlásenie protiústavnosti novelizácie zákona o prokuratúre, a predovšetkým budeme žiadať o pozastavenie účinnosti tohto zákona," povedal Fico s tým, že počkať chce aj na kroky hlavy štátu, ale aj samotnej prokuratúry, ktorá sa tiež môže na ÚS obrátiť.

Podľa vlastných slov ho mrzí, že mediálny a politický tlak na prokuratúru, políciu a súdy dospel až do štádia, keď sa vytvára aj prostredníctvom zákonov. Namieta nielen účelovosť novely, ale aj úpravu dôvodov na odvolávanie generálneho a špeciálneho prokurátora.

Dodal, že je škoda, že k zmene šéfa GP dochádza práve v tomto období. "Lebo ak niekto mal schopnosť odolať mediálnemu a politickému tlaku, tak to bol určite pán Čižnár, a určite tomu tlaku je schopný odolávať aj špeciálny prokurátor, lebo to je správne a zákonné," skonštatoval Fico. Profesionalitu a odbornosť generálneho i špeciálneho prokurátora podľa neho nemožno spochybniť. Označil ich za skvelých odborníkov.

Peter Pellegrini skonštatoval, že počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády generálna prokuratúra pod vedením Čižnára nijakým spôsobom negatívne nezasiahla do vyšetrenia káuz. "Práve počas môjho mandátu sa začali vyšetrovať najväčšie kauzy," uviedol. Myslí si, že v tomto boli Čižnár aj GP plne súčinní s políciou. Pellegrini dodal, že Čižnár urobil všetko pre to, aby mali prokurátori voľné ruky a spolu s poctivými policajtmi vyšetrovali všetko tak, ako sa má.

Generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi sa v piatok končí sedemročné funkčné obdobie. Svoje rozhodnutie o ďalšom pôsobení vo funkcii chce oznámiť prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Národnej rade SR sa zatiaľ nepodarilo nájsť Čižnárovho nástupcu. Čižnára 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR je v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.