To NAJ zo snemu Smeru: FOTO Rozhodnutie za dverami, úsmevy na perách aj výpadok v kľúčovej chvíli

Na čele stále Fico a noví podpredsedovia

Fico už predtým hovoril o, že by v Smere uvítal príchod nových tvári. "Veď ja som v politike začínal ako 27-ročný," argumentoval šéf Smeru. Jeho predsedom po sneme zostáva aj naďalej on. Do funkcie ho opätovne zvolili na sobotňajšom pracovnom sneme.

Podpredsedami strany sa stali Juraj Blanár, Ladislav Kamenický, Richard Takáč, Ľuboš Blaha, ale aj Erik Kaliňák. Generálnym manažérom strany sa stal Marián Saloň. O výsledkoch informoval Fico na tlačovej konferencii po sneme.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

"Považujem snem za dobre pripravený. Dosiahli sme výsledky, ktoré sme chceli dosiahnuť, a ukazuje to, že sme skúsená strana," uviedol Fico. Priblížil, že všetkých podpredsedov zvolili "ďaleko nadpolovičnou väčšinou hlasov". Doplnil, že jedno miesto podpredsedu ešte ostalo voľné, obsadiť ho plánujú na decembrovom tradičnom sneme. Fico naznačil, že by bol rád, keby ho obsadila žena.

Technická porucha v tom najlepšom

Keďže snem bol vedený v poskromnej atmosfére na Súmračnej ulici, nebolo možné sledovať prejav predsedu Fica priamo, ale len cez tzv. priamy prenos. Ani ten však nebolo možné sledovať naživo, keďže z centrály ohlásili technické problémy, a tak predseda Smeru svoj prejav zverejnil o niekoľko hodín na svojom účte na Facebooku.

VIDEO Prejav Roberta Fica na sneme:

Priblížil, že Blanár sa bude venovať otázkam regionálneho rozvoja, Kamenický má byť podpredsedom pre hospodárske a finančné otázky. Erik Kaliňák by sa mal venovať najmä mladým ľuďom a sociálnym sieťam, Takáč poľnohospodárstvu a životnému prostrediu. Blaha má zodpovedať za otázky vzdelávania.

Starší Kaliňák stále zostáva

Dodal, že vzhľadom na jeho opätovné zvolenie za predsedu jeho misia pokračuje. "Predovšetkým budem chrániť stranu Smer-SD," poznamenal. V tejto súvislosti dodal, že súčasťou predsedníctva ostáva aj exminister vnútra Robert Kaliňák. Fico naznačil, že v oblasti ochrany Smeru-SD chystajú i viaceré právne kroky voči niektorým médiám a politickým oponentom. Podotkol, že urážanie strany sa skončilo. Za svoju ďalšiu úlohu označil opätovné naštartovanie procesu generačnej výmeny v strane.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dodal, že jedným z cieľov snemu bolo i nastavenie jej správania sa v najbližšom období. "Chceme byť razantnou dôslednou opozíciou, ktorá bude ako buldog visieť tejto vláde na krku, a urobíme všetko pre to, aby sme jej krčnú žilu prehrýzli v nejakom okamihu," uviedol. Na sneme podľa neho potvrdili, že Smer-SD je proeurópskou, demokratickou a antifašistickou stranou. Orientovať sa chce aj na národného voliča, prezentovať vzťah k cirkvám, tradičnej rodine.

Prieskumy podľa Fica

Šéf Smeru-SD hovorí o dobrej práci strany v posledných troch týždňoch. Strana sa podľa jeho slov výrazne posunula v jej interných prieskumoch. "Dnes sa dajú deliť hlasy bývalého veľkého Smeru medzi dve politické strany takmer na polovičku, rozdiel medzi nami a nimi, odídencami, sú už iba dve percentá," povedal s tým, že ak takto budú pokračovať ďalej, Smer-SD bude mať späť silné postavenie v politickom živote.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

V súvislosti s odídencami okolo Petra Pellegriniho zdôraznil, že nie sú súperom Smeru-SD a ich rozhodnutie rešpektujú. "Naším hlavným súperom je Matovičova vláda," zdôraznil s tým, že hoci bude sledovať aj odídencov, jeho cieľom je pripraviť stranu na nasledujúce parlamentné voľby. Dovtedy musí podľa jeho slov postupne generačná zmena dozrieť v nové vedenie strany a volebného lídra.

Línia mladých

Fico priznal, že delegáti na sneme vedeniu vyčítali aj akési odtrhnutie sa od štruktúr v regióne v poslednej dobe. Aj preto sa podľa jeho slovo dohodli, že na zasadaní predsedníctva budú vždy prítomní i dvaja reprezentanti kraja. Dodal, že dodržali tiež sľub dostať do popredia mladých ľudí. Doplnil, že členom predsedníctva sa stal aj podpredseda Mladých sociálnych demokratov Igor Melicher.

Kaliňák s Melicherom už po boku Fica stáli deň pred snemom Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Snem musela strana zvolať po zmenách vo vedení, ale i v regionálnych štruktúrach. Po odchode viacerých členov strany vymenili 17 predsedov okresných organizácií. Smer-SD opustili aj viacerí doterajší podpredsedovia a členovia predsedníctva. Fico označil sobotňajší snem za rekonštrukčný. Veľký snem avizoval tradične na posledný mesiac v roku, hovoril o dátume 9. december.