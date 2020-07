VIDEO Fico hovorí, že na odvolávanie premiéra majú už pripravené hárky: Je to blázon!

VIDEO Tlačová konferencia Roberta Fica:

"My sme pripravení, hárky sú u nás zajtra podpísané. Budú k dispozícii v pondelok (20. 7.) na klube a kto sa chce pridať, bude vítaný. Smer-SD má 26 poslancov, ktorí ich podpíšu," povedal. Dodal, že cítia aj pnutie vo vládnej koalícii. Nepredpokladá však, že by koaliční poslanci návrh podporili, ani to, že by sa im premiéra podarilo odvolať, keďže má koalícia v pléne parlamentu väčšinu.

Deklaroval, že návrh budú chcieť dôstojne predložiť a vysvetliť. Podľa jeho slov budú opatrní pri tom, kto bude návrh odôvodňovať, predkladať a vystupovať v pléne. "Sme poslední, ktorí by sme sa chceli zúčastniť na nejakom cirkuse," povedal s tým, že sa pokúsia schôdzu v prípade jej zvolania udržať "v rámci normálnosti". Podotkol, že pri duševne nespôsobilom premiérovi nevie garantovať, ako to dopadne.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nechcú ho odvolať len pre diplomovku

Šéf Smeru-SD skonštatoval, že duševná nespôsobilosť premiéra vyvoláva množstvo právnych otázok. Myslí si, že je čas na jeho odvolávanie, pričom poukázal na jeho vyjadrenia o iných osobnostiach v súvislosti s ich záverečnými prácami. Dodal, že nesie tiež plnú zodpovednosť za nezvládnutie krízy.

Matoviča na odstúpenie vyzval aj podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený). V piatok vyhlásil, že Matovič je zlodej a klamár, preto nemôže byť premiérom Slovenska. Ak do pondelka neodstúpi, Pellegrini je pripravený zbierať podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze.

Podľa medializovaných informácií má byť diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme plagiátom. Opísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov. Premiér sa na sociálnej sieti ospravedlnil všetkým poctivým študentom. Priznal, že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil.