Balíček pomoci je schválený! Premiér Matovič o záchrane EÚ, miliardách pre Slovensko aj o koláči Merkelovej

Premiér tlačovku nazval „Dobrá správa pre Slovensko“ a uskutoční ju priamo v termináli bratislavského letiska M. R. Štefánika. V kontexte záchrany po koronakríze v oblasti rokov 2021 až 2027 ide totiž o bezprecedentnú sumu 1,82 bilióna eur. Informovali o tom zdroje EÚ, na ktoré sa odvolali tlačové agentúry AP, Reuters a AFP.

VIDEO Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča po návrate z Bruselu

Geniálna správa pre Slovensko

Igor Matovič označil v úvode tlačovky výsledok rokovaní samitu EÚ za geniálnu správu pre Slovensko. „Trúfam si povedať, že to bol najdôležitejší samit pre Slovensko počas nášho členstva.“ Slovensko by podľa neho malo mať v rámci grantov z fondu obnovy k dispozícii 7,5 miliardy eur na roky 2021 až 2023. Na rozvoj vidieka by malo Slovensko dostať okolo 200 miliónov eur navyše. V rámci rozpočtu na roky 2021 - 2027, o ktorom sa v Bruseli takisto rokovalo, bude môcť Slovensko čerpať ďalších 18,6 miliardy eur.

Slivkový koláč pre Merkelovú

Premiér je spokojný s tým, že na Slovensku bude v rámci rozpočtu na najbližších sedem rokov k dispozícii 44 miliárd eur. Podarilo sa dohodnúť, že spolufinancovanie projektov z eurofondov bude vo výške 15 percent, tak ako doteraz. „Ušetrili sme Slovensku viac ako 1,9 miliardy eur,“ povedal Matovič. Slovensko stále nevyčerpalo 8 miliárd eur z predchádzajúceho programového obdobia.

„Jedna bruselská dohoda je splnená, teraz nás spoločne všetkých na Slovensku čaká spoločná úloha vymyslieť reformy, na ktoré tieto financie pôjdu,“ povedal premiér. Počas stretnutia mali narodeniny portugalský premiér Antonio Costa aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. „Ja som priniesol pani nemeckej kancelárke slivkový koláč,“ povedal premiér.

Cieľom podľa prezidentky nesmie byť len minutie peňazí

Cieľom Slovenska nesmie byť len minutie peňazí z Európskej únie, ale ich dobré investovanie do rozvoja krajiny aj pre budúce generácie. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to považuje za najdôležitejšiu úlohu pre vládu a všetkých ľudí. Uviedla to na sociálnej sieti v reakcii na schválenú dohodu EÚ o záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.

„Som rada, že sa nakoniec našla zhoda a EÚ je jednotná. Je to dobrá správa pre udržanie stability celej EÚ a zároveň aj bezprecedentná pomoc pre Slovensko,“ povedala hlava štátu. Dodala, že na to, aby SR dokázala zmysluplne finančnú pomoc využiť, musí spojiť „najlepšie hlavy a pripraviť veľmi dobrý plán“.

Lídri našli zhodu

Lídri 27-členských štátov EÚ nakoniec našli zhodu, po štyroch dňoch a štyroch nociach rokovaní. Súhlasili s fondom obnovy po pandémii vo výške 750 miliárd eur, ktoré si vo forme nenávratných grantov a výhodných pôžičiek rozdelia krajiny tvrdo zasiahnuté pandémiou. Okrem toho lídri dosiahli aj dohodu o sedemročnom rozpočte EÚ vo výške jedného bilióna eur.

„Po 113 hodinách v Bruseli je dohoda konečne na svete. Bol to najdlhší samit za posledných 20 rokov a zároveň pre Slovensko najdôležitejší,“ napísal premiér Matovič na svojom Facebooku, na ktorom pravidelne zásoboval verejnosť informáciami z Bruselu.

Najdlhší summit

Summit, ktorý skončil dnes ráno, začal v piatok a bol pôvodne plánovaný ako dvojdňový. Časovo sa tak vrcholná schôdzka takmer vyrovnala doteraz najdlhšiemu summitu spoločenstiev z decembra 2000, kedy bola na programe reforma únijných inštitúcií nutná pre budúce východné rozšírenie európskeho bloku.

Historický deň

Najprv mali granty podľa pôvodného návrhu dosahovať 500 miliárd eur, ale po ostrom nesúhlase tzv. šetrných štátov bola táto suma znížená na 390 miliárd eur. „Toto je historický deň pre Európu,“ uviedol vo vyhlásení francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Európa je silná a jednotná, povedal Michel

Predseda Európskej rady Charles Michel v utorok ráno ocenil čerstvo schválenú dohodu EÚ o obrovskom záchrannom balíku pre ekonomiky zasiahnuté pandémiou koronavírusu, ktorý má výšku 750 miliárd eur, a označil to za historickú chvíľu. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA. „Dokázali sme to. Európa je silná. Európa je jednotná,“ povedal Michel novinárom v Bruseli, kde sa konal od piatka mimoriadny summit, pôvodne naplánovaný len na dva dni. „Dosiahli sme dohodu,“ dodal.

Merkelová cíti úľavu

Aj nemecká kancelárka Merkelová cítila "úľavu", keď lídri dospeli k dohode o balíku obnovy po koronakríze a o rozpočte EÚ. „Cítim veľkú úľavu. Vo februári sa nám to nepodarilo, ale teraz áno,“ uviedla na tlačovej konferencii. Myslela tým rozpočet Únie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron na tej istej tlačovej konferencii vyhlásil, že "gratuloval sám sebe" za to, že spolu s nemeckou kolegyňou Merkelovou presadil politiku solidarity. "Závery sú naozaj historické," doplnil.