PS kritizuje veľkú výmenu šéfov okresných úradov: Doba „našich ľudí“ pokračuje! Matovič porušuje sľub

BRATISLAVA - Netransparentný výber predsedov okresných úradov a riadiacich pozícií vo viacerých štátnych podnikoch je dôkazom, že premiér, jeho strana a vláda nielen porušujú svoje sľuby ale aj to, že predchádzajúcimi vládami vytvorená kultúra „našich ľudí“ pokračuje. Progresívne Slovensko tento výber kritizuje a dáva vláde Igora Matoviča rok na to, aby dodržala svoje sľuby a spravila Slovensko transparentnejším.

Premiér Igor Matovič ešte začiatkom júla uviedol, že politicky nominovaný bude len šéf úradu, ostatní úradníci sa budú podľa neho vyberať podľa odbornosti. Tento postup dlhodobo kritizuje mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko. Predsedníčka strany Irena Bihariová vyzvala vládu Igora Matoviča má rok na to, aby splnila predvolebné sľuby. Podľa nej takto pokračuje kultúra „našich ľudí“.

Výzva pre Matoviča

PS vyzýva vládu, aby „do roka a do dňa“ vykonala otvorené a transparentné výberové konania na prednostov okresných úradov a ostatných funkcionárov dosadených vládou a ministerstvami. „Pred voľbami sa Igor Matovič a jeho strana OĽaNO vo svojom programe sťažovali, že „sa niektoré inštitúcie stali brlohmi rodinkárstva, korupcie a neschopnosti, ktoré neslúžia ľuďom“,“ povedala.

„Igor Matovič a OĽaNO sa zaprisahali, že odpolitizujú verejnú správu, zabezpečia zverejňovanie zápisnic z výberových konaní a životopisy kandidátov na verejné funkcie, ich hodnotenie výberovou komisiou a poradie kandidátov (napríklad na predsedov štátnych úradov alebo prednostov okresných úradov) a mnoho iného,“ uviedla Bihariová. Nič z toho sa podľa nej nedeje. „Igor Matovič pokračuje v tradícii netransparentnosti, ktorú tak ostro kritizoval, keď bol ešte radovým poslancom,“ dodala.

Doba „našich ľudí“ pokračuje

Vláda pod vedením Matoviča vo svojom programovom vyhlásení použila slovo transparentný 90-krát a sľúbila odstránenie klientelizmu a rodinkárstva, doplnil právnik a člen predsedníctva PS Branislav Vančo. „Vláda vo svojom programovom vyhlásení sľúbila, že zabezpečí profesionálnu a transparentnú štátnu správu, a to aj prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupov. Vláda sa zaviazala vyberať do riadiacich pozícií v štátnych podnikoch odborníkov namiesto „našich ľudí“ a to aj preto, že nekvalifikované rozhodnutia zástupcov štátu v týchto podnikoch spôsobujú štátu obrovské finančné škody. Všetky tieto sľuby však ostali len na papieri,“ dodal Vančo.

„Vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby do roka a do dňa vykonala naozaj otvorené a transparentné výberové konania na prednostov okresných úradov a ostatných funkcionárov dosadených vládou a ministerstvami. Iba tak posunieme Slovensko skutočne dopredu,“ uviedol europoslanec podpredseda PS Martin Hojsík.

„Progresívne Slovensko bude dôsledne sledovať kroky vlády a na všetky prešľapy budeme upozorňovať. Parlamentná opozícia v tomto nemá žiadnu kredibilitu, a my sme presvedčení, že vláda potrebuje cítiť tlak ako reálnej opozície, tak verejnosti. Aj preto spúšťame odpočítavanie spojené s podpisovou výzvou vláde, kde občania Slovenska budú môcť jasne vyjadriť svoj názor. Vláda má rok na to, aby ukázala, že to s transparentnosťou myslí skutočne vážne,“ uzavrel Hojsík.

Politicky nominovaný bude iba šéf okresného úradu

Premiér Matovič ešte začiatkom júla uviedol, že sa začína odpolitizovanie štátnej správy a jej sprofesionalizovanie. Politicky nominovaný bude len šéf úradu, ostatní úradníci sa budú podľa neho vyberať podľa odbornosti. Nominantov na šéfov OÚ mohla posúdiť aj verejnosť. Vláda v stredu vymenovala 53 prednostov okresných úradov (OÚ). Zároveň odvolala súčasných.

Ľudí na post prednostov vyberalo OĽaNO. Celkovo sa má obsadiť 72 miest. OĽaNO vyberá podľa premiéra prednostov OÚ preto, lebo úrady sú v gescii ministra vnútra Romana Mikulca, ktorého nominovalo OĽaNO. Premiér minulý týždeň vyzval verejnosť, aby zhodnotila nominantov na šéfov OÚ, nazval to „verejnou lustráciou“. Hnutie následne dostalo od verejnosti 970 hodnotení, z toho polovica bola podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša pozitívna.