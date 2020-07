Čaputová poriadne uzemnila Matoviča: Sklamanie a smútok, riadky, ktoré sa nebudú premiérovi čítať ľahko!

Som sklamaná a smutná

Prezidentka po týchto informáciách rozoslala svoje stanovisko. "Ide doposiaľ o najväčšiu hodnotovú križovatku, na ktorej vláda stojí. Som sklamaná a smutná, že očakávania verejnosti, vrátane mojich vlastných, na vysoké štandardy uplatňovania politickej moci a vyvodzovanie politickej zodpovednosti, s ktorými bol spájaný nástup vlády Igora Matoviča, zostávajú zatiaľ nenaplnené," píše sa v riadkoch Zuzany Čaputovej, ktoré vyvolávajú rešpekt.

Podvádzanie a zľahčovanie je neprípustné

To nie je všetko a stanovisko prezidentky ďalej pokračuje. "Podvádzanie neschvaľujem a nemôžem schvaľovať ani jeho zľahčovanie. Môžem len zopakovať, že úlohou nás všetkých je budovať dôveru ľudí v politiku a inštitúcie. A to v súlade so sľubom, že ju budeme robiť inak, ako bolo zvykom v minulosti a že sami budeme uplatňovať to, čo sme v minulosti žiadali od svojich oponentov," píše Čaputová k dnešným informáciám o premiérovej diplomovej práci.

"V čase, keď pred Slovenskom stoja bezprecedentné výzvy v súvislosti s riešením dopadov krízy, je dôvera občanov k predstaviteľom vlády kľúčová a je nezodpovedné s ňou hazardovať," uzavrela prezidentka Zuzana Čaputová.

Podľa dnešných zistení Denníka N je diplomová práca Matoviča rovnakým plagiátom, ako bola rigorózka Andreja Danka. Odpísal dve knihy a v roku 1998 ju odovzdal ako svoje dielo. Matovič sa vzápätí priznal na sociálnej sieti. Plagiátorskej kauze už čelil aj šéf parlamentu Boris Kollár a minister školstva Branislav Gröhling, ktorý bude svoje konanie vysvetľovať na koberčeku koaličných strán.