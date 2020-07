Krajniak: Minimálna mzda na rok 2021 bude podľa nášho návrhu 620 eur

BRATISLAVA - Minimálna mzda na rok 2021 by mala predstavovať 620 eur. Návrh v tejto podobe predkladá ministerstvo práce do medzirezortného pripomienkového konania. Informoval o tom v stredu šéf rezortu práce Milan Krajniak.

V stredu vypršal termín na rokovanie zamestnávateľov a odborárov o dohode na minimálnej mzde na budúci rok. Sociálni partneri pritom už skôr avizovali, že sa nedohodnú. "Ak chceme stihnúť legislatívny proces a do začiatku novembra tohto roku otvoriť možnosti na ďalšie rokovania, musím ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny vstúpiť do týchto rokovaní s nejakým návrhom," priblížil Krajniak.

Poznamenal, že ak by nevstúpil žiadnym zákonom do vyjednávania so sociálnymi partnermi, nastúpil by automat. Zároveň nesúhlasil s tým, aby bola minimálna mzda zmrazená. Predstavy o tom, že napriek "najhoršej ekonomickej kríze od druhej svetovej vojny" má byť nárast minimálnej mzdy najvyšší v histórii Slovenska, sú však podľa neho mimo ekonomickej reality.

Čistá minimálna mzda má stúpnuť o 30 eur

Návrh minimálnej mzdy dáva rezort v stredu do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa tohto návrhu sa má minimálna mzda v budúcom roku zvýšiť o 40 eur oproti minimálnej mzde v tomto roku. Čistá minimálna mzda má stúpnuť o 30 eur. "Čistá minimálna mzda sa bude týkať podľa našich odhadov 121.600 ľudí a bude to znamenať, že títo ľudia si prilepšia o 360 eur ročne," vyčíslil minister.

Krajniak zároveň ohlásil zavedenie takzvanej štartovacej mzdy, ktorá bude vo výške 75 % minimálnej mzdy. Pre rok 2021 to tak podľa jeho slov predstavuje 465 eur, v čistom 404 eur. Štartovacia mzda sa môže týkať 62.664 ľudí. "Štartovaciu mzdu môže poberať, ak sa tak rozhodne, uchádzač o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, to znamená, je v evidencii dlhšie ako 12 mesiacov. Môže ju poberať maximálne 12 mesiacov. V prípade, ak si nájde prácu na úrovni štartovacej mzdy, po roku prejde na úroveň minimálnej mzdy," skonštatoval.

Pripomenul tiež, že v stredu bolo oznámené aj zvýšenie daňového bonusu na dieťa medzi 7 – 15 rokom na dvojnásobok a toto opatrenie má platiť, rovnako ako zvýšená minimálna mzda, od roku 2021. V praxi to podľa Krajniaka znamená, že ak bude na minimálnu mzdu pracovať rodič jedného dieťaťa, jeho príjem bude v porovnaní s týmto rokom o 54 eur mesačne vyšší. V prípade dvoch detí má byť podľa ministra čistý príjem vyšší o 70 eur, pri troch deťoch by mal príjem stúpnuť o 102 eur mesačne.