Europoslankyňa Lexmann presadila uznesenie o materskej a rodičovskej dovolenke

Europslankyňa Miriam Lexmann

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRUSEL - Materská a rodičovská dovolenka musí byť adekvátna a zohľadnená aj v dôchodku, seniori môžu do 'penzie' odísť aj dobrovoľne a osoby so zdravotným postihnutím treba účinne začleniť do trhu práce. Vyplýva to z nového uznesenia Európskeho parlamentu k politike zamestnanosti členských štátov EÚ, ktoré sa podarilo prijať na základe podnetu od slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann.