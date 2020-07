Politici a ich plány na leto: FOTO Kde budú tráviť dovolenku? Jeden očakáva aj prírastok

Dovolenkové obdobie tento rok poznamenala pandémia koronavírusu. Napriek zoznamom bezpečných krajín odporúčajú vlády jednotlivých štátov dovolenkovať doma a obmedziť tak cesty do zahraničia, kde by sa mohli dostať do styku s koronavírusom. Politici pre Topky prezradili, pre akú formu oddychu sa v lete rozhodnú.

Jarmila Halgašová

Poslankyňa SaS preferuje aktívne dovolenky. „Odkedy nám deti "vyrástli" z detských chorôb a stali sa "parťákmi", preferujeme aktívne dovolenky, najmä na horách, kde môžeme robiť túry či už na pešo alebo na bicykli. Dokonca sme si dali záväzok veľa rokov pred pandémiou COVID-19, že budeme spoznávať krásy Slovenska a podporovať domáci cestovný ruch,“ uviedla Halgašová.

Zdroj: archív J.H.

„Viem, ešte nie všade sú ideálne podmienky a stále máme čo vylepšovať, ale Slovensko je nádherné a stále je čo objavovať. Minulý rok sme boli vo Veľkej Fatre.“ Tento rok však podľa poslankyňe nie je situácia ideálna, preto sa do zahraničia s rodinou určite nechystá. „Ja sa rada nechám prekvapiť, pretože dovolenky a objavovanie málo poznaných krás vymýšľa môj manžel,“ dodala.

Marián Viskupič

Poslanec SaS minulý rok dovolenkoval v Grécku na poloostrove Peloponéz. „Tento rok určite strávime dovolenku na Slovensku, chceme podporiť slovenský turistický ruch. Ak sa podarí, tak by som chcel rodinku vytiahnuť aj na pár dní do Chorvátska,“ povedal.

Zdroj: archív M.V.

Zdroj: archív M.V.

Zdroj: archív M.V.

Adriana Pčolinská

Poslankyňa za stranu Sme rodina trávila minuloročnú dovolenku v Taliansku. „Minulé leto som s rodinou okrem iného strávila v prekrásnom Ríme, ktorý mi absolútne prirástol k srdcu. Ak by bola tento rok priaznivejšia situácia na cestovanie, určite by sme tento výlet zopakovali. Tento rok plánujeme preto viac objavovať krásy Slovenska a musím povedať, že sa na to tiež veľmi teším,“ uviedla.

Zdroj: archív A.P.

Zdroj: archív A.P.

Peter Pollák ml.

Peter Pollák ml., ktorý pôsobí v parlamente za stranu OĽaNO, by aj bez koronavírusu zrejme dovolenkoval doma. „Aj keby na svete neexistoval COVID-19, je veľmi pravdepodobné, že by som dovolenku trávil na Slovensku. Ako minulý rok alebo tie predtým. Málokto mi možno uverí, no vyvaľoval som sa na pláži pri mori len jedenkrát v živote,“ povedal Pollák ml.

Zdroj: archív P.P.

Tento rok plánuje cestovať po Slovensku, skôr však v spojení s prácou a stretnutiami. „Môj plán je oživiť si prácu a stretnutia návštevou zaujímavých miest a prírodných úkazov v krajine. Len mám také tušenie a miernu obavu, že moja dovolenka bude viac za volantom v aute ako v prírode, cez ktorú pôjdem. Snáď sa budem aspoň trošku cítiť ako vo vyhliadkovom autobuse, ale žiaľ bez sprievodcu,“ dodal na margo letnej dovolenky.

Zdroj: archív P.P.

Boris Susko

Poslanec za stranu Smer Boris Susko tento rok plánovanú dovolenku zrušil. „Minulý rok sme boli v Chorvátsku. Tento rok sme mali v pláne zopakovať Chorvátsko, ale zrušili sme už zaplatenú dovolenku. Pôjdeme do Slovenského raja,“ povedal.

Zdroj: Archív B.Š.

Zdroj: Archív B.Š.

Ľuboš Krajčír

Poslanec Sme rodina uviedol, že tento rok sa im letná dovolenka pri mori určite nepodarí. Dôvod je však o niečo krajší. „V strede letných prázdnin očakávame prírastok do rodiny. Počas uplynulých dní sme si ale celá rodina užívali krásu nášho rodného Slovenska, pretože všetci vieme, aké dôležité je v týchto časoch podporiť domáci cestovný ruch,“ povedal.

Zdroj: archív L.K.

Ján Budaj

Minister životného prostredia za OĽaNO ostane v lete doma. „Tohtoročná dovolenka bude vo Vysokých Tatrách, ale potrvá iba týždeň, pretože na ministerstve je priveľa práce. V Tatrách sa „dovolenkovo“ stretnem so štátnou ochranou, možno nie iba z TANAP-u, ale aj z NAPANTu... ale nepovedzte to manželke,“ povedal.

Ľuboš Blaha

Poslanec Smeru tiež plánuje vymeniť klasiku za Slovensko. „Tento rok budem bez klasického Chorvátska. Ostávame na Slovensku, pôjdeme do Ždiaru. Deti milujú Tatry. Obvykle tam chodievame v zime. Tak si konečne užijeme aj letné Tatry,“ uviedol.

Zdroj: Archív L.B.