Letné dovolenky politikov: Pôvodné plány nezmenili aj napriek narastajúcim prípadom KORONAVÍRUSU

BRATISLAVA - Slovenských politických špičiek sme sa už pred touto letnou sezónou pýtali, aké majú dovolenkové plány. Vo vzduchu visela aj otázka pandémie koronavírusu a či by nebolo skôr vhodné takéto cesty zrušiť. Keďže čísla v posledných dňoch opäť narastajú v dôsledku uvoľnených opatrení, pýtali sme sa politikov, či svoje dovolenkové plány nechcú predsa len zmeniť.

Pracovné leto

Predseda novej strany Hlas-SD Peter Pellegrini cez leto nechce veľmi dovolenkovať. Súvisí to aj s jeho kampaňou. "Nateraz plánujeme akcie v regiónoch, ktoré sa týkajú zberu podpisov pre novovznikajúcu stranu HLAS – sociálna demokracia a keď sa podarí túto etapu ukončiť a podpisy budú odovzdané na Ministerstvo vnútra SR, potom začne pán podpredseda rozmýšľať nad ďalšími plánmi," napísala nám Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.

Hovorkyňa ministerstva vnútra Barbora Túrosová nám prezradila, že minister Roman Mikulec aj vzhľadom na súčasnú situáciu s pandémiou koronavírusu radšej počká. "Pán minister si tento rok dovolenku vôbec neplánoval, aj vzhľadom na situáciu s koronavírusom," odkázala hovorkyňa.

Týždeň relaxu a späť do práce

Ten, kto sa už pri tomto pracovnom tempe vo vláde chce trocha uvoľniť je minister životného prostredia Ján Budaj. "Tohtoročná dovolenka bude vo Vysokých Tatrách, ale potrvá iba týždeň, pretože na ministerstve je priveľa práce. V Tatrách sa "dovolenkovo" stretnem so štátnou ochranou, možno nie iba z TANAP-u, ale aj z NAPANTu.... ale nepovedzte to manželke," dodal žartovne Budaj.

Minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď očividne žiadne plány nemal. "Minister obrany v lete neplánoval dovolenku pri mori alebo v zahraničí," komunikoval plány hovorca ministra León Zázrivý.

Pomoc domácim podnikateľom

Už zhovorčivejšia bola predsedníčka zdravotného výboru a poslankyňa za SaS Janka Cigániková. Tá ma okrem toho ďalšiu radosť v rodine, keďže je od konca minulého roka zasnúbená a chystajú svadbu. "Hneď ako sme boli nútení kvôli korone utlmiť ekonomiku, rozhodli sme sa, že ju cez prázdniny aj s rodinou podporíme a miesto pri mori budeme dovolenkovať na Slovensku. Dokonca aj na svadobnú cestu sme sa so snúbencom rozhodli ísť do Piešťan. Teraz je čas pomôcť našim podnikateľom, ak sa to dá. Ak sa takto budeme správať všetci, môžeme našej ekonomike výrazne pomôcť a zachrániť nejaké pracovne miesta a možno aj osudy rodín," myslí si Cigániková.

Podľa hovorcu Juraja Tomagu bude aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok tráviť dovolenku doma. "Určite na Slovensku, tak ako to už pán minister niekoľkokrát avizoval," uviedol Tomaga.

Výlety do slovenskej prírody ministerka Remišová miluje

Veronika Remišová je jedna z ministeriek, ktorá svoje výlety do prírody netají a pýši sa nimi aj na sociálnych sieťach. Preto nás ani odpoveď o jej pokračujúcich dovolenkách doma neprekvapuje. "Aj keby nebol Covid, dovolenkujem najradšej na slovenských horách a v slovenskej prírode. S deťmi plánujeme aj stanovačku, je to pre nich dobrodružstvo, vidia, že na krásne zážitky stačí aj tak málo. Chceme navštíviť aj kultúrne a priemyselné pamiatky, deti sa tešia najmä z ciest vlakom, viadukt v Telgárte je vždy pre nich obrovským zážitkom," píše ministerka pre investície a informatizáciu.

Pri boji s koronou sa minister Krajčí musí aj odreagovať

Marek Krajčí sa tiež spolieha na dovolenku na Slovensku. "Hoci som plne vyťažený bojom s koronavírusom a svojím poslaním zlepšovať slovenské zdravotníctvo, aj tohtoročné leto sa teším na čas strávený so svojou rodinou. Tak ako minulý rok, aj tento rok plánujeme voľné dni v lete spoločne stráviť na Slovensku. Máme krásnu krajinu s nádhernou prírodou, mnoho termálnych prameňov, dostatok vodných plôch. Radi chalupárčime na odľahlejších miestach, ale program prispôsobujeme najmä našim deťom," priznal minister zdravotníctva.