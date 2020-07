Mimoparlamentné strany reagujú: Odvolávanie Borisa Kollára komentujú ako divadlo

Predsedníčka Progresívneho Slovenska Irena Bihariová kritizuje poslancov koalície za to, že si nezosobnili hodnoty, ktoré požadovali v opozícii. "Vymeniť predsedu parlamentu v skutočnosti nie je nijakým ohrozením vlády ani by neviedlo k jej pádu. Je preto veľkým sklamaním to, ako sa OĽaNO vzdalo svojich sľubov o nekompromisnosti a ako zbabelo a alibisticky sa k celej veci postavil zvyšok koalície. Nemôžme sa predsa tváriť, že toto je niečo iné než pokrytectvo, nekonzistentnosť v postojoch a krivenie spravodlivosti dvojakými metrami," skonštatovala na sociálnej sieti. "To, že vás poslanci neodvolali z funkcie predsedu parlamentu z vás nerobí čestného človeka. Stále ste plagiátorom. Tejto hanby sa žiadnym hlasovaním nezbavíte," odkázal Kollárovi predseda strany Spolu-OD Juraj Hipš.

Podpredseda KDH Pavol Zajac poukázal na to, že ak chcel Kollár pre svoju diplomovú prácu vyvodiť politickú zodpovednosť a odstúpiť, tak to mohol urobiť už dávno a nepotreboval na to divadlo v parlamente. „Súčasná vládna koalícia sľubovala pred voľbami inú politickú kultúru. Ale ak to ma byť iba o tom, že Kollár na rozdiel od Danka dovolí, aby ho poslanci mali možnosť odvolať, tak je to veľmi málo. Podľa nás je iná politická kultúra v tom, že politici aj na Slovensku budú vyvodzovať politickú zodpovednosť a budú vedieť odstúpiť zo svojich funkcií," poznamenal. Parlament podľa neho mohol riešiť dôležitejšie opatrenia pre ľudí na Slovensku.

Návrh na svoje odvolanie podal sám Kollár

Podľa Maďarskej komunitnej spolupatričnosti je vyslovenie nedôvery voči vlastnej osobe neúprimným prázdnym gestom. "Európska komisia dnes vydala správu, podľa ktorej slovenská ekonomika padne o deväť percent, desiatky tisíc ľudí budú bez práce, ale koalícia namiesto riešenia problémov rokuje a hlasuje v parlamente o odvolaní Borisa Kollára z dielne Borisa Kollára, o ktorom dopredu vieme, že bude neúspešné," komentoval predseda strany Szabolcs Mózes. Podotkol, že väčšina voličov hlasovala vo voľbách za zmenu a po riešení Kollárovej kauzy sa môžu cítiť sklamaní.

Poslanci NR SR v utorkovom tajnom hlasovaní neodvolali Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Kollár čelí podozreniam z plagiátorstva pri svojej diplomovej práci. Návrh na svoje odvolanie podal sám. Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SaS a Za ľudí, ktorí vopred vyzývali Kollára na vyvodenie politickej zodpovednosti. Chceli, aby Kollár sám odišiel z funkcie. To, že Kollár podal návrh na svoje odvolanie, považovali tieto strany za hádzanie zodpovednosti na nich. OĽaNO Kollárov odchod nežiadalo, avizovalo, že poslanci z hnutia budú mať pri hlasovaní voľnú ruku.