Navrhneme zmeny v podnikateľskom kilečku a voľbe generálneho prokurátora, povedal Pellegrini

Tlačová beseda strany Hlas-SD

V súvislosti s predloženými vládnymi opatreniami lex korona, tzv. podnikateľským kilečkom, navrhujú zaviazať banky k zníženiu poplatkov za vedenie účtov. Reagujú tak na navrhované zrušenie bankového odvodu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Exminister financií Peter Žiga nerozumie, prečo ide zákon formou skráteného legislatívneho konania, nerieši totiž podľa neho dosahy koronakrízy či pokles nezamestnanosti. Zdôraznil, že k návrhu sa mali vyjadriť všetky pripomienkujúce subjekty. Poznamenal, že si vedia predstaviť podporu týchto opatrení, namietajú však, že neriešia dosahy krízy.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predložiť plánujú aj tri pozmeňujúce návrhy k novele zákona o Generálnej prokuratúre. Poslanec Matúš Šutaj Eštok priblížil, že navrhnú zúžiť okruh možných kandidátov, aby mohol byť šéfom Generálnej prokuratúry (GP) SR len prokurátor. Navrhujú tiež vyňať ustanovenie o možnom odvolaní generálneho prokurátora, ak prestane vykonávať funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Paragrafové znenie označil za vágne.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Poslanec Richard Raši chce pozmeňujúcim návrhom do novely doplniť, aby sa šéfom prokuratúry mohla stať len osoba s čistým registrom trestov, ktorá nebola odsúdená za úmyselný ani neúmyselný trestný čin. Podotkol, že podporou zmien môže koalícia dokázať, že novela nebola robená účelovo pre jednu osobu, a to advokáta Daniela Lipšica.

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Doplnil, že na schôdzi bude v prvom čítaní aj návrh zákona proti byrokracii. Ten by mal podľa jeho slov ušetriť občanom na poplatkoch a čase strávenom na úradoch 18 miliónov eur. " Je to zákon, ktorý prináša veľkú úľavu občanom, ale zároveň aj podnikateľom," skonštatoval s tým, že by im mala odpadnúť povinnosť nosiť na úrady rôzne potvrdenia, ako napríklad sobášny či úmrtný list, potvrdenie o pobyte, o pridelení IČO, či o tom, že subjekt nie je v likvidácii ani konkurze a ďalšie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak sa na schôdzi objaví návrh na odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu, zahlasujú poslanci podľa Pellegriniho za jeho odvolanie. Argumentuje tým, že sa musia správať ako zodpovedná opozícia, ktorá kontroluje plnenie sľubov koalície.

Výber prednostov OÚ je čistá politizácia a výsmech voličom

Vládne hnutie OĽaNO predstavilo nové politické jatky, potiera všetky svoje slová spred volieb o transparentnosti a odpolitizovaní štátnej správy. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal expremiér Peter Pellegrini v súvislosti s výberom prednostov okresných úradov (OÚ). Výber prednostov označil za čistú politizáciu štátnej správy a výsmech voličom OĽaNO.

"Väčšiu politizáciu a väčšie potretie všetkých slov o transparentnosti a verejnom výbere, a vypočutiach, som ešte v živote nevidel. Budem sa veľmi čudovať, ak toto bežní občania pánovi premiérovi zhltnú a uveria," povedal Pellegrini. Podľa vlastných slov si nepamätá, že by poslanecký klub niekedy zasadol a dostal poverenie, že môže vyberať ľudí. Spochybňuje tiež kritériá, podľa ktorých OĽaNO vyberá ľudí tak, aby to boli nie len odborníci, ale aby im mohli aj veriť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini dodal, že premiér opäť ukázal svoj alibizmus. Tvrdí, že presunul zodpovednosť na občanov tým, že im dal možnosť zhodnotiť vybraných prednostov cez internetovú stránku. "On to predstavuje, že je to priama demokracia, že dáva ľuďom možnosť rozhodovať. Ľudia, dajte si pozor, pretože toto vyzerá, že potom aj zodpovednosť, ak sa niečo nevydarí, hodí na vás, lebo ste ho za štyri dni nestihli upozorniť, čo za človeka plánuje vláda vymenovať," tvrdí Pellegrini.