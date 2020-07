Expremiér roztočil "pelletón" a ide naplno do kampane: Do augusta chce mať vyše desaťtisíc podpisov!

BANSKÁ BYSTRICA - Vznikajúca strana Hlas-sociálna demokracia, ktorú zakladá expremiér Peter Pellegrini s bývalými kolegami zo Smeru-SD, začala zbierať podpisy potrebné na registráciu. Odovzdať by ich chcela do 12. augusta. Oznámil to Pellegrini na pondelkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

"Naša strana chce byť hlasom všetkých tých, ktorí si zaslúžia pozornosť štátu a od ktorých štát nemôže odvracať svoju tvár. Chce byť tiež hlasom regiónov, pretože chceme, aby sa politika robila v našich mestách a obciach, a nie od zeleného stola v Bratislave," povedal Pellegrini. Do budúcnosti nevylúčil spoluprácu so žiadnou existujúcou politickou stranou, okrem ĽSNS. Verí, že do konca leta, keď by mohla byť strana zaregistrovaná, sa k terajšej zostave pridajú aj ďalšie známe mená.

V Bystrici začína symbolicky

V Banskej Bystrici začal zároveň Pellegrini spolu s podporovateľmi svoju cestu po slovenských regiónoch. Už v pondelok zavítajú do Detvy, kde chcú zbierať ďalšie podpisy potrebné na registráciu, na ktorú potrebuje politická strana aspoň 10.000 podpisov. Tie musí odovzdať ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje. Za vznikom strany Hlas stoja bývalí čelní predstavitelia Smeru-SD, ktorí sa s vedením niekdajšej vládnej strany rozišli v názoroch.