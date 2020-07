V zahraničí mastné pokuty, na Slovensku žiadny problém: Ultras na futbale spôsobili škandál, teraz sa kajajú

BRATISLAVA - Zápas medzi ŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce poznačil škandál. Postarali sa oň fanúšikovia, tzv. ultras, ktorí na tribúnu vyvesili transparent s rasistickým podtónom. No sami ho za prejav rasizmu nepovažujú. Ich počin okomentovala aj odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská. Slovan reagoval po dvoch dňoch.

Smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zahynul pri zatýkaní v americkom Minneapolise ešte 25. mája, vyvolala po celých Spojených štátoch amerických protesty, ktoré vyústili aj do násilností.

Hnutie Black Lives Matter, ktoré už niekoľko rokov odkazuje na to, že záleží aj na životoch ľudí čiernej pleti, ktorí neraz musia čeliť vlne nenávisti, však po incidente začali verejne podporovať ľudia nielen v USA, ale po celom svete. Zapájajú sa aj celebrity a trojslovné heslo môžete vidieť napríklad aj na dresoch futbalistov z klubov anglickej Premier League.

Hráč Manchesteru City Raheem Sterling (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Rodrigom po výhre nad Liverpoolom. Na drese môžete vidieť odkaz na hnutie Black Lives Matter. Zdroj: TASR/AP Photo/Peter Powell

Na Slovensku ste však na futbale mohli zazrieť aj čosi iné, než podporu spomínaného hnutia. Fanúšikovia sa totiž postarali o škandál, keď na tribúnu vyvesili transparent s nápisom "White lives matter" (Na životoch bielych záleží). Rasistický podtón je zrejmý, tzv. ultras sa záberom, kde je "veľdielo" zobrazené, pochválili aj na sociálnej sieti.

"Bohužiaľ, v dnešnej dobe byť bielym európanom sa považuje za niečo menejcenné...," reagovali na kritiku iných ľudí pod príspevkom. "Keby tam napísali "sky-blue lives matter" bolo by to aspoň vtipné a neboli by za tupých náckov - takto zase len robia hanbu Slovanu," odkázal im ďalší z komentujúcich.

Zdroj: FB/Ultras Slovan Official

Ultras sa však po vlne kritiky začali brániť. "Chceli by sme sa vyjadriť, že vyvesením transparentu: WHITE LIVES MATTER, nevidíme nič, čo by nás malo spájať s akýmkoľvek prejavom rasizmu, nakoľko myšlienka bola poukázať, že AJ NA BIELOM ŽIVOTE ZÁLEŽÍ. Dnes média nato ľahko zabúdajú a do pozornosti dávajú iba hnutie BLM," okomentovali.

Dodali aj to, že za transparent a myšlienku toho, čo predstavoval, sa nemienia ospravedlniť. "Máme hráčov rôznej národnosti či etnika a my našich hráčov rešpektujeme a každý jeden zápas náš klub a mužstvo podporujeme a ženieme vpred!" dodali. Faktom je, že práve v spomínanom stretnutí na konto belasých pripísal dva góly útočník tmavej pleti Rafael Ratao.

Podobné prípady aj v zahraničí

Len nedávno sa podobný prípad odohral aj krátko pred začiatkom zápasu medzi Manchesterom City a FC Burnley. Nad Etihad Stadium pred duelom preletelo lietadlo s nápisom na transparente "White Lives Matter Burnley". Skupinka fanúšikov hostí týmto spôsobom kritizovala protirasistickú iniciatívu "Black Lives Matter", ku ktorej sa hlási vedenie najvyššej anglickej súťaže.

Bolo to len okamih po tom, čo hráči na trávniku pokľakli na znak podpory hnutia Black Lives Matter. Klub sa od incidentu okamžite dištancoval. "Je zahanbujúce, že malá skupinka fanúšikov Burnley sa uchýlila k takémuto prejavu rasizmu. Vôbec nepochopili, aká je pointa celej iniciatívy, ktorú po reštarte Premier League po pauze spôsobenej koronavírusom podporilo vedenie súťaže. Tí ľudia by si mali uvedomiť, že žijú v 21. storočí a začať sa vzdelávať," čertil sa kapitán Burnley Ben Mee.

Vedenie klubu deklarovalo, že fanúšikov potrestá doživotným zákazom vstupu na domáce zápasy Burnley. "Chceme dať jasne najavo, že tí, ktorí sú zodpovední za tento hanebný čin, nie sú viac vítaní na Turf Moor. V kooperácii s príslušnými orgánmi urobíme všetko pre to, aby sme odhalili vinníkov a vyvodili voči ním prísne sankcie," uvádza sa vo vyhlásení FC Burnley, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.

Je známe, že minimálne muž, ktorý si počin objednal, dostal podľa zahraničných médií doživotný zákaz vstupu na štadión, navyše ho mali vyhodiť z práce. Nečudo. Samotná fráza "White lives matters" sa spája najmä s rasistickými prejavmi. Aj v spojitosti so smrťou Floyda ho propagujú najmä rasistické skupiny.

Transparent s týmto heslom sa objavil aj na zápase v susednom Česku, konkrétne ho mali mať na svedomí fanúšikovia pražskej Sparty. Na inom zápase zas vydávali urážlivé opičie zvuky. Aj to malo napokon dohru, klub dostal podľa portálu Echo24 pokutu 160-tisíc korún českých.

"Disciplinárna komisia nebude tolerovať prejavy rasizmu na ligových štadiónoch. Aj preto sa disciplinárna komisia rozhodla k prísnejšiemu trestaniu prejavov rasizmu a vyhrážok zo strany fanúšikov," uviedol predseda disciplinárky Richard Baček v tlačovej správe.

A akú malo dohru konanie fanúšikov na Slovensku? O reakciu sme požiadali políciu. Prezídium Policajného zboru nás odkázalo na Krajské riaditeľstvo v Bratislave. "Polícia dohliadala na celý priebeh zápasu a nezaznamenala žiadne výtržnosti," uviedla stroho bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Kurilovská: Klub by mal zaujať jasné stanovisko

Ako všetko vníma odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská? "Náš trestný zákon definuje a pokrýva všetky prejavy tohto typu - či už niekto hanobí určitú rasu, národ, presvedčenie... Z hľadiska rôznych možných prejavov konania sú zadefinované a ustanovené takzvané extrémistické trestné činy rôzneho charakteru," povedala.

Uviedla, že ak je v tomto konkrétnom prípade možné dokázať, že skupina, ktorá mala v rukách kontroverzný transparent, sa vyznačuje extrémistickými názormi, pričom dôkazy sa často nájdu napríklad aj na sociálnej sieti, tak to budí dojem, že polícia by začať vo veci konať.

"Je dôležité, či sa vo veci vôbec začne trestné stíhanie, môže to byť posudzované aj ako priestupok," vysvetlila odborníčka a dodala, že nevyhnutná je aj reakcia klubu, ktorý by mal vždy zaujať jasné stanovisko.

Stanovisko Slovana prišlo po dvoch dňoch

Samotný klub síce na vzniknutú situáciu napokon reagoval, no až v pondelok večer, teda dva dni po zápase. Akékoľvek prejavy rasizmu a intolerancie odsúdili. "Odmietame vnášanie politických prejavov do športu a nestotožňujeme sa s takýmto transparentom. Považujeme za nemiestne kaziť futbalové zápasy nevhodnými a zbytočne iritujúcimi prejavmi," uviedli okrem iného.

Zdôraznili, že pokiaľ osoby, ktoré majú na svedomí spomínaný transparent, nie sú právoplatne odsúdené, nemôžu im teda udeliť zákaz. Slovan tiež dodal, že sú pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní.

"Ak tieto orgány zistia, že transparent bol protizákonný a naplnil skutkovú podstatu trestného činu, budeme môcť týmto osobám udeliť zákaz účasti na domácich zápasoch ŠK Slovan, čo v takomto prípade určite aj urobíme. V minulosti sme chceli udeliť doživotný zákaz jednotlivcom za incident počas zápasu s Trnavou, avšak nenašli sme oporu v zákone, ktorý by nám tak umožňoval konať," znela obhajoba klubu.

Slovan na záver v súvislosti s rasovým podtónom celej kauzy vyzdvihol, že v súčasnom mužstve sú hráči 13 rôznych národností a rôznych farieb pleti či vierovyznania.

"Viackrát sme boli časťou športovej verejnosti a médií kritizovaní za multi-národné zloženie nášho mužstva. Vždy sme však verejne zdôrazňovali, že pri angažovaní hráča nikdy nebude rozhodovať jeho národnosť či farba pleti, ale len ľudské a futbalové kvality," uzavreli.

