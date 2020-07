Ivan Kmotrík reaguje: Postavili sme svetovo uznávaný štadión, postoju členov vlády nerozumiem

Ivan Kmotrík

Zdroj: SITA/Monika Zaťková

BRATISLAVA - Národný futbalový štadión bol podľa hodnotenia medzinárodnej súťaže Stadium of the Year, ktorá sa venuje futbalovým arénam na celom svete minulý rok označený za ôsmy najlepší štadión na celom svete. Tým sa zároveň stal najlepšie umiestneným štadiónom s prepočítanou cenou na jedno sedadlo a druhým najlacnejším štadiónom v TOP 10 rebríčku medzinárodnej súťaže. Výšku a druh udelenej štátnej pomoci na výstavbu Národného futbalového štadióna posudzovala a schválila okrem iných inštitúcií aj Európska komisia. Uvádza to v stanovisku spoločnosť NFŠ a.s, ktorá je majiteľom Národného futbalového štadióna.