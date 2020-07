Futbaloví fanúšikovia sa opäť predviedli! Nápis s rasistickým podtónom aj vulgárne odkazy premiérovi

"Pokoronový" futbalový zápas medzi bratislavským Slovanom a Michalovcami, sa opäť raz zapíše do histórie. Viac, ako športové výkony, totiž ľudí upútalo niečo celkom iné. Celý štadión skandoval vulgárne heslá, ktoré sa týkali premiéra Igora Matoviča. Po výkrikoch "Matovič, sku**ený" sa štadiónom ozval mohutný potlesk.

Upozorňujeme, že video obsahuje vulgarizmy, preto nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

Matovič ešte minulú stredu kritizoval futbalový zápas medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava. Fanúšikovia nedodržali odporúčania hlavného hygienika a šachovnicové sedenie odignorovali.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Presne takto si to pokaziť môžeme,“ povedal premiér. "Toto je cesta do pekla,“ dodal. Zápas sledovalo 6 120 divákov. Odteraz bude musieť byť každý druhý rad voľný, rozhodli odborníci. Ak to nebude fungovať, športové podujatia sa zrušia. „Lebo je to neúmerné riziko,“ povedal premiér.

Kontroverzný nápis

Pozornosť však priťahoval aj obrovský nápis, ktorý rozprestreli futbaloví Ultras fanúšikovia bratislavského klubu. Stálo na ňom White lives matter, v preklade Na bielych životoch záleží. Ultras sa nápisom "pochválili" aj na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Ultras Slovan Official

Len minulý rok pritom musel klub pre tresty kvôli prejavom fanúšikov odohrať bez divákov dva zápasy v Európskej lige a jeden v domácej Fortuna lige. Európska futbalová únia vlani zatvorila Slovanu štadión za antisemitské a xenofóbne prejavy a vyzývanie k násiliu voči etnickým skupinám časti jeho fanúšikov v predchádzajúcich zápasoch európskych pohárov.

O stanovisko sme požiadali aj ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa v minulosti dištancoval od akýchkoľvek prejavov rasizmu. Správu budeme aktualizovať.

Smrť Georga Floyda

Afroameričan George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať.

Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho. Neprimeraný zásah, ktorý okolostojaci nakrútili na video, vyvolal po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností.