Poslanci Smeru-SD prichádzajú s novým návrhom, týka sa zbraňovej amnestie

Poslanci opozičného Smeru-SD

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou.