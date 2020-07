Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť

Balík zmien schválili vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o ňom rokovalo v zrýchlenom režime. Pôvodný zámer na zrušenie odmien prokurátorov a sudcov a zrušenie príplatku k náhrade ich príjmu a príplatku k nemocenskému u prokurátorov a sudcov sa v schválenej legislatíve nenachádza. Navrhované úpravy totiž podľa poslancov nespĺňali podmienky na skrátené legislatívne konanie a niektoré z nich sa nezdali byť v súlade s Ústavou SR, na čo upozornila napríklad Súdna rada SR.

V oblasti sociálnych služieb sa má povinnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov viazať len na prevádzkovateľov zariadení sociálnych služieb. Nebude sa týkať napríklad denných centier či stredísk osobnej hygieny. Vypracovávať ho nebudú musieť ani prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, či fyzickej záťaži. Povinným ostane pre prevádzky, ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

Zvýši sa frekvencia posudzovania zdravotného rizika

Povinnosť odpadne napríklad aj držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb, prevádzkovateľom ubytovacieho i telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a zariadenia spoločného stravovania. Z 18 na 24 mesiacov sa zvýši frekvencia posudzovania zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, kde zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie.

Osoby so spoločenským zvieraťom budú môcť vstúpiť do reštaurácií a ďalších priestorov na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak to povolí prevádzkovateľ. Ten musí zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom. Príslušný orgán verejného zdravotníctva zároveň bude môcť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie určiť, či a za akých podmienok sa budú vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Napríklad osvedčenia na prácu s toxickými látkami a zmesami, s dezinfekčnými prípravkami a prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Z balíka schválených opatrení vyplýva tiež, že povinnosť predkladať povinné výtlačky v prípade neperiodickej tlače sa má odvíjať nie od nákladu, ale od obsahu týchto tlačovín. Špecifikovať sa majú tiež kritériá na uloženie sankcie, ktoré dosiaľ absentovali a ktorými sa umožní moderovať výšku pokuty v jej rozpätí, prípadne od jej uloženia úplne upustiť. Nanovo sa vymedzuje okruh deponujúcich knižníc s ohľadom na obsah periodickej alebo neperiodickej publikácie, a to tak, že došlo k výraznému zúženiu rozsahu povinného deponovania.