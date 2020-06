Pellegrini: Kolíková asi sama cíti, že táto vláda štyri roky nevydrží

BRATISLAVA – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) si chce čo najskôr splniť úlohy z vládneho programu, pretože asi cíti, že vláda Igora Matoviča (OĽaNO) asi štyri roky nevydrží. Myslí si to expremiér a podpredseda Národnej rady SR Peter Pellegrini, ktorý to predložil ako hypotézu na štvrtkovej tlačovej konferencii. Jej zmeny počas prvých 100 dní vo funkcii nepovažuje za zásadné.

V súvislosti so zákonmi, ktoré predkladalo v skrátenom legislatívnom konaní počas prvých 100 dní ministerstvo spravodlivosti do parlamentu, uviedol expremiér, že boli medzi nimi aj také, ktoré nemali absolútne žiaden súvis s koronakrízou.

„Neviem, aký súvis s koronakrízou mala byť možnosť, aby sa konkrétny pán Mazák, ktorý bol po návrate zo zahraničia v karanténe, mohol telekonferenčne zúčastniť zasadnutia Súdnej rady,“ pripomenul Pellegrini. Na margo legislatívneho návrhu o nových trestných činoch ohýbania práva a prikrmovania, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania Kolíková predložila, Pellegrini uviedol, že nevie, aké bude mať ohýbanie práva parametre.

„Musíme si dávať veľký pozor na to, aby sa nám nestalo, že sa sudcovia začnú obávať, že niekto začne spochybňovať ich rozhodovanie a rozsudky,“ myslí si. Pellegrini sa obáva, že to môže mať vážny vplyv na fungovanie súdnictva, keď sudcovia prestanú nachádzať odvahu prijímať rozsudky zo strachu z trestného stíhania. V tej súvislosti si expremiér nie je istý, či vôbec dokáže existovať mechanizmus, ktorý by odlíšil dobré rozhodnutie od zlého. „Budeme veľmi citlivo pozerať, že čo to pani Kolíková ide predložiť,“ doplnil.