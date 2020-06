KORONAVÍRUS Prieskum po prvej vlne: Ľudia vyslali jasný odkaz, táto téma by mala byť pre vládu TOP!

Agentúra AKO realizovala prieskum v dňoch 10. až 15. jún 2020 na vzorke 1000 respondentov. Prieskum bol realizovaný metódou CAWI, čo je anketa, ktorú respondenti vypĺňajú pomocou webstránky. Otázka znela: „Teraz, keď sa už zdá, že koronakriza je po medicínskej stránke na Slovensku zvládnutá, akým ekonomickým oblastiam by sa mala slovenská vláda teraz venovať prioritne? Čo by mala vláda riešiť prednostne?“

Jasná téma na čele

Podľa očakávania, ľudia v prieskume rozhodli, že vláda by teraz prioritne mala riešiť ohrozené firmy a živnostníkov. Myslí si až 29 % opýtaných. Za nimi nasleduje nezamestnanosť a pracovný trh s podielom 24,1 %. Ľudia v prieskume nenechávajú nič na náhodu a na treťom mieste sa napriek pozitívnym výsledkom umiestnilo aj téma zdravotníctva s objemom 20,7 % opýtaných.

Zdroj: Agentúra AKO

Od ekonomiky až po školstvo

Rebríček tém následne pokračuje záchranou ekonomiky ako celku, sociálnou oblasťou, poľnohospodárstvom, cestovných ruchom a školstvom.

S veľkým odstupom na piatich percentách sa napokon ľudia zhodli, že vláda by mala myslieť na dôchodky a dôchodcov ako takých, riešenie korupcie, automobilky či zvyšovanie životnej úrovne.

Muži aj ženy sa zhodli

Po podrobnejšej analýze AKO uvádza, že rovnako ako muži, tak aj ženy sa zhodli na tom, že vláda by prednostne mala začať riešiť pomoc ohrozeným firmám a živnostníkom. Pri oboch pohlaviach si toto myslí až 29 % z opýtaných respondentov. Kým na druhom mieste u žien je zdravotníctvo, muži chcú, aby sa riešila skôr nezamestnanosť.

Zdroj: Agentúra AKO

Väčšinová zhoda aj naprieč vekovými kategóriami

Z hľadiska veku sa respondenti v kategóriách od 18 do 29 rokov, od 30 do 39 rokov, od 50 do 59 rokov a nad 60 rokov zhodli tiež na pomoci ohrozeným firmám a živnostníkom. Výnimku tvorí len kategória od 40 do 49 rokov, ktorý by viac ocenila, keby sa vláda zaoberala nezamestnanosťou.

Zdroj: Agentúra AKO

Zdroj: Agentúra AKO