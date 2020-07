Najnovší PRIESKUM: OĽaNO po kauzách s diplomovkou kleslo, jedna strana však poriadne prekvapila

BRATISLAVA - Podľa najnovšiemu prieskumu volebných preferencií sa víťazom napriek kauzám opäť stalo hnutie OĽaNO. Strana Hlas-SD Petra Pellegriniho potvrdila druhé miesto. Preferencie kedysi najsilnejšej strany Smer klesajú a predbehla ich aj strana SaS. Prekvapením sú Maďari, ktorí by sa dostali do parlamentu.

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Polis pre TV Joj by parlamentné voľby vyhralo hnutie OĽaNO so ziskom takmer 22 percent. Na druhom mieste by skončila nová strana odídencov zo Smeru so ziskom 15,5 percenta.

SaS predbehla Smer

Preferencie strany Smer klesajú a skončila by na štvrtom mieste so ziskom 8,8 percent. Stranu by podľa prieskumu predbehla aj momentálne koaličná strana SaS, ktorá by získala o 0,4 percenta viac ako Smer. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina (8,2 %), ĽSNS (8 %), ale aj mimoparlamentná strana Progresívne Slovensku, ktorú by volilo 6,8 percenta voličov.

Prieskum agentúry Polis pre TV Joj

Prekvapenie u Maďarov

Prekvapením je posledná strana, ktorá by sa podľa prieskumu prebojovala do parlamentu, je maďarská strana. Maďarskú komunitnú spolupatričnosť by volilo 5,5 percenta voličov. Naopak súčasná koaličná strana Za ľudí by sa ani podľa ďalšieho prieskumu do parlamentu nedostala.

Do parlamentu by sa nedostalo ani KDH (3,9 %), Dobrá voľba (1,3 %) či Demokratická strana (0,1), v ktorej sú odídenci z SaS. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 22 - 27. júla 2020 na vzorke 1033 respondentov. Preferencie sú vyrátané zo 63% účasti. 25% respondentov bolo nerozhodnutých, 12 % by určite nevolilo.